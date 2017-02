Olomoucký Falter: První gól? Tohle v brance nesmí skončit

Ti postupně na ledě Slezanů prohrávali 0:3 a ani dva góly v závěru jim k bodům nepomohly. „První se z pohledu gólmana asi nehodnotí, tohle v brance nesmí skončit, ať je to jakkoliv,“ sypal si Falter popel na hlavu.

Jak se to tedy stalo?

Hráč byl rozjetý, napřáhl od červené, střela dobrá a přede mnou to pravděpodobně skočilo. Bohužel jsem tam nebyl tělem, ale jen betonem, na který to původně mělo letět. Ale to je kdyby. Bohužel to skočilo a já jsem to pustil. Tak to bylo.

Smolný byl i druhý třinecký gól, mohl jste vůbec zakročit.

Někdo atakoval našeho obránce, který vletěl do mě a tím mě dostal z pozice. Takže tam se asi nedalo udělat vůbec nic.

Mora se trefila až deset minut před koncem. Dal se zápas ještě zvrátit?

Bylo to o jednom gólu, škoda, že jsme ho nedali dřív. Podařilo se nám ujet až deset minut před koncem a to jsme proměnili. Bylo vidět, že to zacloumá i s týmem, jako je Třinec, a se zápasem jsme mohli ještě něco udělat.

Před přestávkou jste vyhráli čtyřikrát v řadě. Proč série skončila?

Právě ta reprezentační pauza sérii narušila. Soupeře jsme pustili do vedení 3:0, a i když to nakonec bylo drama, tak už si to bohužel mužstvo jako Třinec nenechá vzít.

Je cítit, že vám chybí šest hráčů základní sestavy?

Hráči nám chyběli, ale myslím si, že se nemáme za co stydět. Ani to nebylo vidět, že bychom hráli v okleštěné sestavě. Bohužel jsme byli o jeden gól pozadu. Uvidíme, jak to bude dál.