Po porážce od Olomouce v Plzni zase přituhlo. Play-out je možné

Po páteční jízdě proti Zlínu (7:1) přišel půst, Škoda v další důležité bitvě o předkolo play-off nebodovala. Udržela sice devátou příčku, ale rivalové se znovu přiblížili: 9. Plzeň 62, 10. Mladá Boleslav 61, 11. Zlín 60, 12. Olomouc 58.

„Tak je to dané. Osobně se domnívám, že to bude boj až do posledního kola. Chtěli jsme tady uspět, to se bohužel nepodařilo,“ uvedl plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Hosté začali aktivně, jenže domácí poté dostaly do tempa přesilové hry a v sedmé minutě skončila střela Škůrka v síti ve chvíli, kdy Plzni scházely jen dvě vteřiny, aby ubránila oslabení 3 na 5. „To bylo důležité, protože prvních šest minut nás soupeř hodně tlačil,“ uznal olomoucký asistent Jan Tomajko.

Domácí měli po vedoucím gólu ještě pár šancí, ale od druhé třetiny Škoda pořádně zabrala a gólman Konrád musel tahat jeden zákrok za druhým. Až ve 32. minutě ho „odčaroval“ zblízka Indrák. „Dostal jsem to před prázdnou branku od Ády Stacha, pak už to bylo jednoduché. Byli jsme lepší, škoda, že jsme z tolika šancí dali jen jeden gól,“ litoval Miroslav Indrák.

Čím pak času ubývalo, tím byly oba týmy obezřetnější. Bylo jasné, že druhý gól přisoudí zároveň tři body. Bingo trefil Sundher, který Olomouc posílil těsně před koncem přestupního termínu. „Bylo to vyrovnané, my jsme byli trochu štastnější,“ mínil Tomajko.

„Těžce se mi to hodnotí, protože bych řekl i něco, co bych neměl,“ prohlásil mnohoznačně Čihák. „Lámalo se to ve druhé třetině, měli jsme šance, dobrý pohyb. Bohužel to Olomouc ubránila a gólman pochytal. Hráčům není co vytknout, makali a dřeli do poslední chvíle.“ Nejvyšší soutěž teď přeruší Švédské hry, ve středu 15. února pak čeká Plzeň další klíčový duel. Doma přivítá Mladou Boleslav.

„Nehráli jsme špatně ani v Olomouci a já věřím, že když k tomu přistoupíme zase naplno, dokážeme Boleslav porazit,“ řekl Indrák. Únor je jen pro silné nervy...