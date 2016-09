Bylo vidět, jak chce Hrňa dát gól, uznal plzeňský brankář Machovský

„Bylo to extrémně náročné, to vedro bylo strašné. Led vůbec neklouže, takže si člověk vůbec ničím nepomůže. Přijde mi zvláštní hrát hokej v létě,“ trpce se usmál.

Dvakrát vás překonal Erik Hrňa. Co na to říct?

Měl tři šance, dvě z toho využil. Takže z jeho strany asi dobré, ale jinak jsem si ho moc nevšímal.

Myslíte, že mu nějak pomohla znalost prostředí, když loni odehrál část sezony v Plzni?

To asi ne, spíš měl větší motivaci, chuť tady něco dokázat. Bylo na něm vidět, že se chce prosadit, dát góla. Zvlášť u prvního gólu to bylo patrné, docpal to tam. Věděli jsme, že má dobrou střelu z první. Bohužel se nám to stejně nepovedlo ubránit.

Ve třetí části tam byl zajímavý moment, kdy jste zamířil na střídačku, ale místo přesilovky následovalo oslabení. Jak vám to rozhodčí vysvětlili?

Nevím, já už to potom s nimi neřešil. Viděl jsem, že má sudí zdviženou ruku a naši kluci byli na puku, tak jsem odjel. Naštěstí se nic nestalo. Byl bych zvědavý, co by se dělo, kdyby z toho Třinec dal gól.

V úterý máte šanci na reparát v Chomutově. Bude to stejně těžký zápas?

Já myslím, že nás žádné lehké nečekají. Každý chce na začátku urvat co nejvíc bodů. Liga je strašně vyrovnaná...