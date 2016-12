Třinec se sice trápil, ale vyhrál a je dál první. Pak velebil Hamerlíka

„Ale do zápasu jsme nevstoupili optimálně. První třetinu vychytal Peter Hamerlík, naštěstí jsme dostali jen jeden gól,“ upozornil třinecký asistent trenéra René Mucha. „Pro nás je cenné to, že jsme se dokázali ve druhé třetině vrátit do hry.“

V úvodní dvacetiminutovce měli totiž jednoznačně navrch hosté. „První třetina neměla skončit 1:0, ale 3:0, protože jsme hráli výborně,“ povídal chomutovský asistent kouče Jan Šťastný. „Bohužel, ve druhé třetině byl obrázek opačný. Třinec musel reagovat, byl aktivnější. My jsme se dostali pod tlak a zbytečně jsme faulovali.“

30 úspěšných zákroků předvedl proti Chomutovu třinecký gólman Peter Hamerlík.

Klíčové chvíle přišly v polovině utkání, kdy domácí dostali šanci hrát více než minutu a půl v pěti proti třem. „Aktivitou jsme si vytvořili přesilovky a ty jsme proměnili. To byl rozhodující moment,“ potvrdil Mucha. „Ve třetí třetině jsme totiž měli dost oslabení my, ale všechny jsme ustáli. Smekám před Hamerlíkem, který odchytal famózní utkání.“

Trenérova slova posvětil také třinecký hrdina zápasu, brankář Peter Hamerlík. „My jsme přesilovku využili, oni ne. To rozhodlo,“ připomněl Hamerlík, že také hosté hráli ve třetí části bezmála minutu v pěti proti třem.

„Znovu jsme byli výborní, ale znovu jsme neproměnili šance. Ta nevyužitá minutová přesilovka v pěti proti třem to jen dokazuje,“ litoval Šťastný.

V závěru Piráti zkusili risk v šesti bez brankáře, ale přestože jim vzdorovali jen čtyři Oceláři, dokázal Daniel Rákos skórovat do prázdné branky. „Byl to ale těžký zápas,“ přiznal Hamerlík, který v brance dostal přednost před Šimonem Hrubcem. „Každý hráč musí přijmout svoji roli. Teď jsem dostal šanci a dělám všechno pro to, abychom vyhrávali.“