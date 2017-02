Třinecký Jank dal gól z půlky hřiště. A vítězná olomoucká série skončila

To byla rána! Jank napřáhl na půlce hřiště a puk proletěl do olomoucké branky. Jeho trefou Třinečtí v 15. minutě rozjeli svou výhru.

„Vyjel jsem zpoza branky, kluci byli rozjetí na křídlech,“ popsal Bohumil Jank svou trefu. „Vůbec jsem nepočítal s tím, že by z toho mohl být gól. Chtěl jsem trefit brankáře do betonu, aby se puk odrazil našemu útočníkovi do jízdy, ale spadlo to tam...“

Falter potvrdil, že chtěl kotouč zastavit betonem, ale puk skočil. „Nebyl jsem tam tělem. Byl jsem tam betonem, na který to původně mělo letět, ale to je kdyby,“ řekl Martin Falter.

12 bodů, což je maximální počet, hokejisté Třince získali v této sezoně s Olomoucí.

„On ten puk celkem nabral vzduch, ta střela šla nahoru,“ dodal Jank. Dal už někdy takovou branku? „Naposledy někdy v sedmé třídě,“ smál se.

Jank se trefil poprvé v sezoně, zato olomoucký obránce Jakub Galvas poprvé v extraligové kariéře. A zrovna v utkání proti svému otci Lukášovi, obránci Třince.

„Je to fajn, že jsem dal první gól, a ještě v utkání proti otci a na jeho ledě, ale víc bychom brali tři body, ty potřebujeme více než můj první gól,“ prohlásil Jakub Galvas.

Co mu na to řekl otec? „Byl nas..., že on v této sezoně ještě góla nemá. Je naštvaný, že jsem ho předběhl. Tak teď asi bude furt útočit, aby mě dohnal. Ale je škoda, že jsme nedali ještě ten jeden gól na tři tři, abychom si odvezli aspoň nějaký bod.“

Byť Oceláři vedli 3:0, bylo to ještě velké drama, když právě mladý Galvas v 56. minutě snížil na 3:2.

„Ve třetí třetině nás začali napadat ve dvou hráčích, už neměli co ztratit a my měli problém s rozehrávkou, abychom si puk dali do hole a vyjeli s ním ven,“ řekl Bohumil Jank.

„Nechali jsme si zbytečně dát dva laciné góly a soupeř to trochu zdramatizoval, ale naštěstí jsme vedení udrželi,“ oddechl si Martin Adamský, který vybojoval puk v rohu kluziště a parádně nahrál před branku na vítězný gól Irglovi.

Adamský upozornil, že soupeř hrál celý zápas dobře a v posledních deseti minutách to vygradovalo, když dal dva góly.

„Do třetí třetiny jsme nastoupili až moc pasivně,“ prohlásil třinecký trenér René Mucha.

O možnost vyrovnat se hosté připravili sami. Tři minuty před koncem sice odvolali brankáře, jenže dohrávali ve třech, když se nechali vyloučit Mrázek a Vyrůbalík...