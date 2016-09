Kamarádi, leč v pátek soupeři. Ahoj hyeno! zdravili se Irgl s Hubáčkem

Po Hubáčkově akci hosté v deváté minutě vedli. „Co mě v tu chvíli napadlo? Petr má přezdívku Hyena, takže zase něco ukradl...“ smál se třinecký útočník.

„S tou přezdívkou je to právě naopak,“ namítl sedmatřicetiletý Petr Hubáček. „Je to o rok mladší kluk, ale nemá ke mně žádný respekt.“ Tak, jak je to doopravdy?

„My jsme si tak říkali navzájem,“ odpověděl Hubáček. „Vzniklo to ve Vítkovicích, když jsme začínali. Ale ani nevím proč. Hyena je zvíře, které hrabe pro sebe, takže když někdo něco udělal sobecky, tak ten druhý mu řekl, že je hyena.“

Dodneška se tak navzájem oslovují. „Někdo si říká kemošu, my hyeno,“ uvedl Hubáček. Hned však dodal, že má Irgla moc rád. „Bylo příjemné vidět ho zase na ledě, ten jeho úsměv za tím jeho plnovousem.“ Hubáček přiznal, že se, byť soupeři, vzájemně i podpořili. „Pojď! Makej! Šlapej. Našli jsme si vteřinku, abychom se povzbudili.“

Irgl souhlasí: „Trochu jsme se i štengrovali, usmívali se na sebe. Hubas je pro mě výborný kamarád. Těšil jsem se na něho. Když předtím hrál ve Finsku, tak léto trávil v Česku, ale ono to vždycky strašně rychle uteče. V kontaktu jsme pořád, voláme si. Ale abychom se více potkávali, na to bohužel nebyl čas.“

Mluvili spolu týden před zápasem. „To jsme si řekli, že si ještě zavoláme, ale nechali jsme to být. Člověk už má nějaký věk, takže se nemusíme hecovat,“ podotkl Petr Hubáček. Hlavně si přál, aby jejich setkání bylo pro něj vítězné. „Jenže když si něco přeji, tak to nevyjde.“

Oba útočníci se shodli, že rozhodující byly přesilovky pět na tři, které Pardubičtí nevyužili, byť trvaly 67 a 60 vteřin.

„Hlavně ta první ve druhé třetině byla důležitá. Naši kluci, kteří byli na ledě, ji zahráli výborně,“ pochvaloval si Zbyněk Irgl.

„Nesehráli jsme je špatně, střeleckých možností i vyložených šancí jsme měli dost. Jen to proměnit. Škoda toho Justina (Hodgman), který měl úplně odkrytou branku,“ povzdechl si Petr Hubáček.

Extraliga pokračuje už v neděli, kdy Oceláři od 15.10 hrají v Plzni.