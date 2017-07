Tak se rve o místo, chválil si pardubický kouč po přípravě se Slovanem

„Nechtěl bych to moc přeceňovat, ale porazit dvakrát celek z KHL pro sebevědomí hráčů určitě není špatné. Slovan má svoji tradici a sílu, je to povzbuzení do další práce,“ konstatoval po druhém střetnutí trenér HC Dynamo Pardubice Miloš Holaň.

Jeho prvotní zájem byl samozřejmě úplně jinde než na finálním skóre. Na try-out má momentálně hromadu hokejistů, takže je chtěl pořádně vyzkoušet. V tom bude v následujících přátelských mačích ještě nějakou dobu pokračovat.

„I proto jsme v obou dvou utkáních hráli na tři pětky,“ podotkl kouč.

Někteří testovaní hráči mu prý zamotali hlavu. „ Jsem zvědavý na další zápasy. Tohle byly první dva, kdy jsme ještě moc neměli taktiku. Obrovská bojovnost a chuť mě mile překvapily. Tak nějak si s trenéry představujeme, že by se mělo bojovat o místo,“ pochvaloval si Holaň.

V prvním zápase Východočechy poslal v 16. minutě do vedení Francouz Jordann Perret. Právě on patří k těm, co zanechali dobrý dojem. „Na ledě byl hodně vidět. Dal gól, výborně se pohyboval, bojoval. Z hráčů, co hráli první zápas, vyčníval,“ uvedl trenér Pardubic.

Ve druhém na sebe upozornili hlavně hráči, se kterými se počítá najisto: dvougólový David Tomášek, jeho nahrávač Sacha Treille a Tomáš Vondráček. Společně nastoupili ve druhé lajně.

„Dobře hrál ale třeba i Vlad Bojko v prvním útoku,“ doplnil Holaň.

Maximální kapacita malé haly 500 diváků byla v obou případech vyčerpána „Chci fanouškům poděkovat, vytvořili parádní kulisu. Na počasí, co je venku, byla kvalita ledu výborná. Dalo se na to dívat,“ řekl Holaň.