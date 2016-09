Vítkovice se přijely pobít, zní z Komety po první ztrátě

Už dvakrát v krátké extraligové kariéře dokázal vynulovat vítkovické střelce. Minulý ročník proti nim vychytal dvě brněnská vítězství. A i kvůli zranění slovenské jedničky Marka Čiliaka bylo jasné, že dostane šanci. Gólman Karel Vejmelka i v neděli podal bezchybný výkon. Přesto hokejisté Komety poprvé v sezoně ztratili body, Vítkovice v Brně vyhrály 1:0 po samostatných nájezdech. „Chtěl jsem se předvést v co nejlepším světle. Držet nulu bylo hodně složité,“ líčil 20letý Vejmelka.

Zatímco hvězdní brněnští útočníci včera poprvé střelecky selhali, na vysokého mladíka s maskou pršela chvála. „Karel podal fantastický výkon,“ liboval si Martin Pešout, jeden z brněnských trenérů.

Vejmelkovo kouzlo pominulo až po 65 minutách bezbrankové bitvy v dovednostní disciplíně. Třebíčského rodáka překonali Szturc a Roman. „Mají šikovné hráče, kteří to s pukem umějí,“ prohodil specialista na Vítkovice. „Proti nim se mi daří. Ale moc nad tím nepřemýšlím, spíš je to na škodu. Každý zápas je jiný a v každém se může stát cokoliv,“ mávl rukou.

Vejmelka naznačil, že absence Čiliaka, který se zranil při páteční výhře 6:3 v Plzni, nemusí být pro Kometu pohroma. „Jsem mladý, Marek je tu delší dobu a má už nějakou pozici,“ přemítala skromně brněnská dvojka. „Musím čekat na takové příležitosti,“ uvědomil si.

Mladíček, jenž si extraligový debut odbyl v předminulé sezoně za Pardubice, šanci určitě dostane. „Marek má zranění v dolní polovině těla, bude to na delší dobu. Doktoři nám to přesně neřekli, ale bude to minimálně měsíc,“ prozradil tajemný Pešout.

Bezchybný výkon jako Vejmelka podal včera i vítkovický gólman Patrik Bartošák, jenž lapil všech 34 pokusů Komety. „Vítkovice přijely bránit a hrát svůj nepříjemný hokej a my na to nenašli recept,“ pravil domácí bek Jan Štencel.

I jeho, podobně jako brněnského muže s maskou, vázalo k nedělnímu protivníkovi zvláštní pouto. Ve Vítkovicích nakoukl do extraligy, nyní se proti bývalým spoluhráčům poprvé postavil v soutěžním utkání jako soupeř. „Chtěli nás rozhodit a my jsme jejich hru akceptovali,“ mrzelo 21letého zadáka. „Pokoušeli jsme se jim vyrovnat v šarvátkách a takových věcech, které nebyly moc hokejové. To nás rozhodilo.“

Po první svižné třetině, ve které měli domácí navrch, se hra začala kouskovat. „Bylo vidět na jejich čtvrté lajně, že se přijela s někým pobít nebo někoho vyprovokovat. Udělali všechno pro to, aby nebyly ve hře naše útočné zbraně,“ postřehl Štencel.

I proto jeden z favoritů extraligy poprvé v sezoně klopýtl. Na vedoucí tandem Třinec – Chomutov ztrácejí Brňané bod. „Zápas nám vzal hodně sil. Máme týden na to, abychom zregenerovali,“ zavelel gólman Vejmelka.

Kometu po náročném startu soutěže čeká zápasová pauza. K soutěžnímu utkání modrobílí vyjedou až v neděli v Karlových Varech.