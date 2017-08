Olomoucký brankář Konrád: Desítka je náš cíl, kterému všechno podřídíme

Trenér Zdeněk Venera jen přikyvuje: „Braňo měl předloni nadstandardní sezonu, tu minulou chytal také velice dobře. Říká se, že gólman je půlka mužstva, a Braňo je pro nás základ. Těší mě, že má u nás dál smlouvu.“

V extralize si za dva roky udělal jméno.

„Desítka je náš cíl, kterému všechno podřídíme,“ říká devětadvacetiletý slovenský reprezentant v rozhovoru pro MF DNES.

Po sezoně jste podstoupil operaci ramene. Už jste v pořádku?

Před dvěma týdny to trošku pobolívalo, teď je to zase super. Věřím, že už mám bolesti za sebou. Teď je to o tom, co nejvíc natrénovat, co nejvíc makat. Nerozlišovat, zda je v ten den zápas, nebo není. Snažím se dostat do co nejlepší kondice a formy. Věřím, že se mi to podaří. Ještě mám tři týdny.

Změnil jste něco v přípravě, nebo máte osvědčený plán, kterého se držíte?

Rozdíly jsou v tom, že minulý rok jsem čekal na výstroj, teď ji mám novou od začátku, takže se trošku trápím. Ale já vždy říkám, že po třech týdnech by to už mělo být ideální. Bude to OK.

Přemítal jste ještě zpětně o dovolené nad minulým ročníkem, kdy vám těsně uniklo předkolo play-off a nenavázali jste tak na překvapivé páté místo?

Když jsem play-off pozoroval v telce, bylo mi líto, že tam nejsme, protože nám to uniklo o pár bodů. Ale výpadek jsme měli v listopadu, v prosinci velký. Už se tam na nás dotahovaly i týmy zezadu, z této stránky jsme to zvládli. A bojovali jsme o play-off až do konce, do posledního zápasu, ale takový je hokej. A tento rok se pokusíme opět dostat do desítky.

To bude hlavní úkol, že?

Samozřejmě. Týmový cíl je jasný: urvat desítku. A my tomu všechno podřídíme.

Po osobní stránce i druhou sezonu v extralize jste měl po vaší životní první, kdy jste ovládl všechny brankářské statistiky extraligy, vydařenou. Ale tentokrát jste se nevyhnul určitým výkyvům, připustil jste únavu ...

... každá sezona je jiná. Ta předtím zase byla úplně specifická, byla bez výkyvů celého mančaftu. To není jen o gólmanovi, to je o celém týmu. Někdy gólman podrží tým a častokrát tým podrží gólmana. Takže já bych to nehodnotil z mojí strany, ale z pohledu týmu. Všichni víme, jak to dopadlo, a máme co dělat, abychom se zlepšili.

Tým se příliš nezměnil. Z opor odešel jen Juraj Mikúš a obránce Pavel Skrbek. Jak to vnímáte?

Tak Pavel nehrál celou minulou sezonu. Změn fakt není moc, možná jedna dvě. Tým zůstal pohromadě. Je to dobré v tom, že víme, co můžeme od druhého čekat. Musíme se toho držet a makat, makat, makat, aby nám cíl vyšel.

Smlouvu by měl s klubem podepsat navrátilec – útočník Dávid Buc, váš dobrý kamarád. To jistě vítáte.

Určitě, my jsme s Buckom výborní kamarádi už dlouhé roky. V podstatě jsme jeden ročník. Hrávali jsme spolu i v mládežnických reprezentacích, takže rozhodně ano.

V české extralize dominují slovenští gólmani, play-off jim patřilo. Co říkáte na to, že české kluby sází v brance na Slováky?

Nevím, jestli dominují... Je to třeba brát i z té stránky, že Češi mají hodně mladých gólmanů v Americe, sedm v Evropě – Finsku, v KHL je jich, hádám, šest. Takže se to v extralize musí nějak zalátat a teď to vyšlo na nás, Slováky. Doufám, že svoje týmy nezklameme.

Má slovenská brankářská škola oproti české specifika?

Dnes už jsou trendy stejné. V Česku se hodně mladých gólmanů prosazuje do Ameriky, a to se nám Slovákům nedaří. Myslím si, že v tom je největší rozdíl, protože pak se i do NHL prosadí mladí gólmani jako Mrázek, Mazanec, Vaněček a další. Máte tam asi šest gólmanů, určitě se v NHL někdo chytí, a to je super. Máte tam dobré jméno.

Slovenskou reprezentaci nově vede kanadský trenér Craig Ramsay. Co vy na to?

Že uvidíme. Předtím to měl Glen Hanlon, byl to výborný odborník. Teď to má další Kanaďan. Zatím se k tomu nemůžu víc vyjadřovat.

Může kanadská cesta slovenskému hokeji v krizi pomoct?

Určitě ano. Myslím si, že generální manažer Miro Šatan je na to dost zkušený. Ví, co dělá. Věřím, že to bude tak, jak to má být.

V Olomouci začnete třetí sezonu. V extralize jste si udělal jméno. Nechtěl jste se posunout dál?

Mám normálně smlouvu, o ničem jsem neuvažoval.

V Olomouci se vám narodilo druhé dítě. Jak jste si za dva roky tady zvykl?

Super. Mně se tady líbí, rodině se tady líbí, takže paráda.

Napadlo vás, že byste se v Olomouci i usadili, nebo vás to táhne domů na Slovensko?

Tak já budu určitě po kariéře bydlet v Nitře.

Jste patriot?

Mám tam kamarády, se kterými jsem vyrůstal, rodinu, jedno s druhým. Takže ani momentálně neuvažuji nad tím, že bych žil jinde.