Ostřížek roli lídra nesplnil. Hokejová Olomouc ho vyměnila za Vlacha

Ostřížek měl být přitom po letním příchodu z Brna tahounem kohoutí ofenzivy, podepsal dlouholetou smlouvu, ale roli lídra nenaplnil.

„Potřebovali bychom zvednout produktivitu, snad nám to trochu pomůže. Koncovka je náš dlouhodobý problém, moc gólů nedáváme,“ posteskl si ČTK trenér Mory Zdeněk Venera. Jeho tým je s 80 vstřelenými brankami druhým nejméně skórujícím v extralize.

„Výměna vyplynula ze současné situace obou klubů. Pro nás je David vhodným typem hráče, silově disponovaný. Pro Romana se naskýtá šance ukázat se jinde,“ řekl stránkám PSG kouč Robert Svoboda.

David Ostřížek 26letý rodák z Frýdku-Místku odehrál v extralize sedm sezon v týmech Třince, Komety Brno a Olomouce. V nejvyšší soutěži nastoupil k 206 zápasům avstřelil 17 gólů. V letošní sezoně má v 31 zápasech na kontě 14 kanadských bodů za 3 branky a11asistencí a v produktivitě Olomouce mu patří šestá příčka.

Premiéra v nových týmech je čeká už zítra: Mora přivítá Vítkovice (18.00), berani jedou do Hradce Králové. Trejd se seběhl rychle. Iniciovala ho Olomouc, Zlín kývl.

Ostřížek ještě odpoledne na klubových stránkách burcoval kohouty před důležitým zápasem s Vítkovicemi. „Musíme se na to soustředit a snažit se dát ze všeho gól. A to i na tréninku, protože ani tam to není v úspěšnosti střelby optimální. Přizpůsobili jsme tomu cvičení a hodně střílíme, ale góly nedáváme,“ povzdechl si 190 centimetrů vysoký forvard.

„Na druhou stranu v posledních zápasech se nám ani nedařilo dostávat se do přečíslení. Ale když se na to každý bude soustředit na sto dvacet procent na tréninku, tak se výsledky časem dostaví a přeneseme si to pak i do zápasů.“

Ale už bez něj. Ač měl být olomouckým ofenzivním esem. Když se po dvou letech strávených ve čtvrté lajně Brna vracel na Hanou, upsal se na tři roky s opcí a Venera jej nadšeně vítal: „Vždy je výhoda, když jde hráč do prostředí, které zná. David už navíc není zelenáč. Je to platný hráč a myslím, že jedna z věcí, proč se rozhodl pro nás, je právě to, že to tu zná a může tu hrát třeba ještě deset let. Pro Olomouc je perspektivní.“

A Ostřížek prohlásil: „Je to výzva. V šestadvaceti nebylo moc o čem uvažovat. Počítám s tím, že se po mně budou chtít body. A když dostanu prostor, tak bych ho měl náležitě využívat.“

Roman Vlach Zlínský odchovanec Roman Vlach si zahraje extraligu v dresu čtvrtého klubu. Vedle Zlína působil v Liberci a Karlových Varech. Na kontě má během 9 sezon 466 extraligových zápasů a85branek. V letošní sezoně posbíral 13 kanadských bodů za 8 gólů a 5asistencí a patřila mu sedmá příčka v klubové produktivitě.

Prostor dostal, jenže ho náležitě nevyužil. V 31 zápasech skóroval pouze třikrát, jedenáct branek nachystal. Ve statistice plus/minus byl však na minus devíti bodech. Na puku šikovný hráč se spíše trápil. Výměna ho může probudit. Nevedlo se mu ani v úterý ve Zlíně, kde při porážce 1:3 posbíral dva záporné body.

„Vůbec se nám nedařilo. Měli jsme šance v přesilovkách, ale při hře pět na pět jsme si nebyli schopní nic vytvořit, sem tam jsme se ke střele nějak dostali, ale žádné vyložené šance. Soupeře jsme nakonec přestříleli, ale k čemu nám to je, když z toho dáme jeden gól? Pak jsme si nepokryli přečíslení Zlína a ten to potrestal,“ hodnotil, aniž by tušil, že díky porážce se přiblížil s budoucím týmem k elitní desítce zaručující play-off.

V Hradci Králové nastoupí s číslem osmnáct. Zlín má stejně bodů jako desátá Mladá Boleslav, Olomouc na ně ztrácí osm bodů, má však o dva zápasy méně. V listopadu skončil v pozici hlavního kouče Zlína Rostislav Vlach, o dva měsíce později ho následoval jeho syn Roman.

Sedmadvacetiletý centr, jemuž má ve Zlíně vypršet po sezoně kontrakt, odchází jako sedmý nejproduktivnější hráč mužstva; v 35 zápasech zaznamenal 13 kanadských bodů za 5 gólů a 8 asistencí. A ve statistice porovnávající pobyt na ledě při vstřelených a obdržených brankách je na minus deseti. Čísla má tedy podobně špatná jako Ostřížek.



Pod novými trenéry spadl v jednu chvíli až do čtvrté lajny. Pomůže oběma hráčům i týmům výměna?