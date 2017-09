Hokejisté Olomouce prožívali po duelu v Plzni kocovinu z desítky

Trapně se olomoučtí hokejisté jistě cítí. Kritiku uslyšeli a ještě uslyší. Stejně jako vtípky z celé republiky na svou adresu. Takže trochu útěchy:

Ponížení kohouti, netrapte se tím výbuchem zbytečně dlouho, loni ho zažil i ten nejslavnější klub na světě – Montreal utrpěl v NHL ojedinělý debakl 0:10 v Columbusu. Totéž se v úterý „povedlo“ Moře v Plzni...

Nešťastník Branislav Konrád v čase 52:33 inkasoval podeváté. Až v tu chvíli se trenéři nad ním slitovali a nechali ho vystřídat. Jenže sotva jeho náhradník Jiří Matoušek zaujal místo v kleci, musel zpátky na střídačku. Měl totiž černé kalhoty jako Plzeňští. I to dokumentuje, jak Olomouc byla nepřipravená, v nedbalkách, marná.

Konrád, považovaný za jednoho z nejlepších brankářů v extralize, tak dostal i desátý gól. Den blbec.

Slovenský reprezentant do utkání už smolně vstoupil. Špatně za brankou zastavil nahozený puk a ten zamířil před brankoviště. První střelu Straky ještě vracející se v pádu zastavil, ale Mertl pohodlně pálil do odkryté branky. Tak v páté minutě započal nevídaný gólostroj.

Mertl nasázel nakonec hattrick. Parťák Kubalík rovněž.

„Je tady hodně hráčů, kteří umějí dát gól, a dnes jsme tu sílu ukázali,“ liboval si Kubalík. „Snažili jsme se hrát naplno až do konce. I ve chvíli, kdy už bylo o výsledku jasno,“ podotkl Mertl.

Copak ani kapka slitování? „No, dostali deset, prohráli třikrát v řadě. Určitě jim to nezávidím. Ale my se musíme soustředit hlavně sami na sebe. Pro nás je důležité, aby to tam padalo nám,“ zakroutil hlavou Mertl. „Takové vítězství v extralize nepamatuju, možná někdy v žácích,“ vzpomínal útočník, který v létě přišel do Plzně z ruské Ufy. Deset gólů vstřelila Škoda naposledy v lednu 2012, kdy vyřídila Liberec rovněž doma 10:4.

„Upozorňovali jsme hráče, že přijede tým bojovníků, kteří nám v minulých sezonách dělali velké problémy. Ale předvedli jsme výborný výkon, měli skvělý pohyb a všechno nám tam napadalo. Pro Olomouc je to kruté,“ hodnotil Jiří Hanzlík, jeden z asistentů Plzně.

Zdeněk Venera, kouč Hanáků, jen smutně sklopil hlavu. „Tým bojovníků jsme dnes určitě neměli. Od půlky zápasu jsem si přál, aby nám tam gólů padlo co nejméně...“

Plzeňští mohli soutěžit o nejkrásnější trefu. Zřejmě vyhrála ta v podání exolomouckého Denise Kindla, který báječně oklamal beka i gólmana a ve 12. minutě upravoval zblízka na 2:0. Jenže to velký večer Škody teprve začínal...

Kohouti by se nejraději viděli už v autobuse. Avšak ručník do ringu hodit nešel.

Čert vem debakl, ten se opravdu jednou za čas přihodí i slavnějším borcům, jenže pro Olomouc je alarmující start do sezony. Třetí zápas, třetí prohra. Jen čtyři vstřelené branky. Osmnáct obdržených. A bídný herní projev.

Jestliže jeden z trenérů a šéf klubu Jan Tomajko mluvil po předchozí porážce s Vítkovicemi o tom, že takové výkony body přinesou, chtěl spíše mančaft povzbudit.

Protože ani proti Vítkovicím (2:4) nehrála jeho parta dobře. Působí nesehraně, jako by se ideální pětky teprve hledaly, o špatných přesilovkách zbytečné psát...

Olomouc má před sebou kupu práce. Je už zvyklá, že ji experti i bookmakeři řadí mezi největší aspiranty na pád do baráže, ani letos tomu není jinak.

Horší má být podle prognóz jen jihlavský nováček.

Ale Mora několikrát ukázala, že je lepší, než si o ní leckdo myslí. Teď se však musí otřepat. Protože v pátek doma hostí libereckého vicemistra.