Za dvě výhry jsme rádi, přiznává sváteční olomoucký střelec Eberle

Radost z gólu a ještě vítězného často nezažíváte. Užil jste si to?

I kdyby to nebyl vítězný gól, ale vyhráli bychom, bylo by mi to jedno. Nebudu lhát: je krásný pocit dávat góly. Když jich moc nedáváte, tak si to užíváte ještě o to víc.

Cítil jste, že vám nejspíš moc diváků proti Štěpánkovi nevěří?

Jestli mi nevěřili? Byla šance dát gól, tak se na to samozřejmě těšíte. Třeba to tam začne teď víc padat.

Bylo znát, že proti vám stojí výborný Štěpánek, brankář s reprezentačními starty?

Když se podíváte na obě strany, tak byli výborní gólmani. Konrád pochytal, co mohl, a Štěpánek taky.

Se Štěpánkem jste si po situaci předcházející trestnému střílení vyměnili pár názorů. O co šlo?

Nelíbilo se mu, že jsem ho povalil, ale já za ten pád nemohl. Omluvil jsem se mu. Chápu ho, bylo to v emocích.

Zakončením na vyrážečku jste napodobil před vámi skórujícího parťáka Františka Skladaného. Byl to záměr?

Rozhodl jsem se na začátku, že to zkusím, pokud tam bude místo. Snažil jsem se koukat, kde je. Nebyl moc vyjetý. Chtěl jsem ho trošku zkoprnět naznačením a švihnout to tam. Zjednoduším to: trenér mi řekl, ať dám gól. Plus další základní věci. Padlo to tam, takže super.

Zúročil jste nácvik nájezdů, které na tréninku pilujete s Tomášem Mikúšem?

S Tomášem si dáváme občas soutěž, je to spíš hodně o rychlosti, nejsou to úplně nájezdy. Někde se to natrénovat musí.

Vaše trefa rozsekla vyrovnaný, urputný zápas.

Ano, vyrovnané, urputné utkání o jednom gólu. Jiné zápasy teď ze začátku sezony asi nebudou. Každý tým má hodně sil, hodně se bruslí a hokej je hodně kontaktní. Góly padají po chybách.



Závěr jste zvládli s přehledem. Pomohla vám přesilovka, ve které jste soupeři nepůjčili puk.

Nebylo se kam tlačit. Kdybychom chtěli dát gól, hrozila by riskantní přihrávka přes střed a mohli by nám ujet. Vedli jsme o gól, takže další už třeba nebyl. Když hrajete pět proti čtyřem, jeden hráč jim tam chybí. Kluci to zahráli nejlíp, jak mohli. Nepůjčili jim puk a celou dobu to drželi u nich v pásmu.

Co jste museli změnit oproti prvnímu kolu s Litvínovem?

První zápas nám nevyšel, lidé nás tlačili a chtěli jsme hodně útočit, a bohužel nemysleli tolik na bránění. Litvínov nás v první třetině potrestal dvěma góly, pak už se nám to dohánělo špatně, protože Litvínov to výborně zatáhl a blbě se nám dostávalo do třetiny. I teď jsme dostali brzy gól, ale dokázali jsme to trpělivým výkonem otočit.

V minulé sezoně jste dávali málo branek, proto vaše ofenziva prošla výraznou změnou, ale první tři zápasy naznačily, že problém se střílením gólů zůstává.

Je to možné. Třeba se nám tady nějaký střelec vyklube. Ale to je začátek; zápasy jsou hrozně těžké, urputné. Je to hlavně o bojovnosti, není to ještě tolik o hokeji. To přijde až s průběhem sezony.

Ve druhé formaci s vámi hrají posily – David Ostřížek a Petr Strapáč. Sedli jste si?

Já myslím, že si vyhovíme, ale pořád je začátek sezony. Ostříž je výborný hráč, má super přehled, skvělé ruce. Strap má skvělou střelu, je to velký bojovník. Šance máme, stačí je víc proměňovat a bude to dobré.

Šest bodů po třech kolech je slušný start do sezony, že?

Určitě, jsme za to rádi. Kdyby nám někdo řekl, že budeme mít po třech zápasech šest bodů, tak bychom to asi brali. Stejně nás trošku mrzí, že jsme nebodovali první zápas, ale s tím už nic neuděláme.

Extraliga nabrala tempo, teď jedete do Karlových Varů, navíc je stále vedro. Jak se vám hraje?

V tom vedru to není ideální, ale zase jsme trénovaní. Jsem radši, když se hrají tři zápasy v pěti dnech než jen o víkendu. Sezona rychleji utíká, není to tak rozkouskované.