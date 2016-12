Tlačenice o play-off. Bude to boj až do konce, tuší olomoucký Knotek

Ta tyčka vás musí pálit.

Zkusil jsem trefit prázdnou bránu, ale bylo to z úhlu. Pak ještě z otočky jsem měl jednu šanci, ale nedokázal jsem puk tolik zvednout a gólman to chytil.

V závěru jste Třinec zmáčkli, bál se o výsledek.

Sami jsme koukali, že zalezli a hlídali výsledek. Říkali jsme si, že bychom je mohli za to potrestat. Bohužel. Řekli jsme si, že nesmíme hrát tak zakřiknutě jako proti Spartě, tam byl přílišný respekt k soupeři, toho jsme se vyvarovali a taky to vypadalo mnohem líp. První gól vždycky pomůže. Hráli jsme s nimi vyrovnaně, bylo to o jednom rozhodujícím gólu, který se podařilo dát Třinci, a už to bylo těžký.

Mohli jste odskočit na 3:1, ale sudí neuznal Strapáčovi gól kvůli vysoké holi. Nechtěli jste, aby situaci zkontroloval na videu?

Zrovna jsem seděl, neviděl jsem to přesně, ale myslím, že to byla evidentní vysoká hůl. Na video se ani podívat nešel, tak si byl jistý.

Některá vyloučení budila emoce. Zlobíte se na rozhodčí?

Těžko se mi to hodnotí. Slyšeli jste reakci diváků. Některá vyloučení byla sporná, ale museli jsme to vzít, jak to bylo.

S Třincem jste prohráli i potřetí. Potvrdil sílu?

Třinec je výborný, hraje nahoře. Loni jsme je poráželi, letos oni nás.

Doma jste padli potřetí v řadě.

Dneska jsme ale nebyli svázaní, možná i díky soupeři – neměli jsme co ztratit. Nehráli jsme špatné utkání. Musíme body sbírat aspoň venku, doma to přijde taky.

Jak snášíte nabitý program?

Je to jen kolem Vánoc, pak se to zase ustálí. Je to lepší, nemusíme tolik trénovat.

Kolem 10. místa je to hodně nahuštěné. Sledujete tabulku?

Nekoukám se, abych nad tím zbytečně nepřemýšlel. Chceme urvat desítku. Dá se čekat drama, bude to boj do poslední minuty.