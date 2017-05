Novinky v hokejové Olomouci: víc trenérů a otec se synem v obraně

Už nebudou zažívat divný pocit, když měli druhého srolovat u mantinelu. V uplynulé sezoně poprvé v historii extraligy proti sobě nastoupili otec se synem, v novém ročníku si Galvasovi zahrají spolu. Třeba i v jedné obraně.

Osmatřicetiletý táta Lukáš z Třince přestoupil za sedmnáctiletým potomkem Jakubem do Olomouce.

Ve Svátek práce, na úvodním tréninku kohoutů oba chyběli.

Galvas junior je po světovém šampionátu osmnáctek po plánované operaci ramene, přestup jeho otce se dopoledne ještě formálně dotahoval. I tak bylo na hřišti s umělou trávou areálu Sigmy znát, že Mora po sezoně, ve které skončila před branami předkola play-off jedenáctá, projde většími změnami.

Jedna byla patrná na první pohled: trenérské duo Zdeněk Venera – Jan Tomajko rozšířil Zdeněk Moták, loni asistent ve Spartě. Novým trenérem brankářů se místo Jiřího Trvaje stal Jan Littner.

„V Olomouci je celkově okruh lidí, kteří dělají hokej, úzký. Loni se tým rozšířil o fyzioterapeutku, maséra. Teď dochází k rozšíření trenérského týmu. Je to normální,“ podotkl šéf střídačky Venera. „Honza Tomajko má na starosti i mládež, také je jednatel. Trošku víc se to rozloží a zase bude čas na podrobnější věnování se hráčům.“

Nejde přitom o Venerova někdejšího parťáka, spolupráci si vyzkouší poprvé. „Známe se okrajově z běžných kontaktů v extralize.“

Vypořádat se budou muset se ztrátami opor; poté co smlouvu nedostal lídr defenzivy Pavel Skrbek, jenž celou minulou sezonu – až na úvodní kolo – promarodil s kolenem, se s Olomoucí nedohodla bratrská dvojice Juraj a Tomáš Mikúšovi, což je v případě centra Juraje značné oslabení. O oba se údajně zajímá Zlín. A bolestivý je i odchod nadějného 21letého zadáka Alexe Rašnera, jenž se rovněž s nesmlouvavým generálním manažerem Erikem Fürstem nedohodl na podmínkách a podle informací MF DNES, která o Rašnerově odchodu informovala v sobotu, posílí Vítkovice.

Pokračovat na Hané nebudou ani útočníci Jakub Matai s Tomášem Fořtem, který se vrací z hostování do Zlína. Oba byli na hraně sestavy.

„Kdybych to vzal podle bodů, tak nejúspěšnější byl Juraj Mikúš,“ jmenoval Venera největší oslabení. „Pokud byl zdravý Pavel Skrbek, tak určitě on, ale loni zdravý nebyl, takže těžko můžu říct, že je to ztráta. Každého je škoda. Ale to k hokeji patří, hráčům končí smlouvy.“ Rašnerův odchod jej však mrzel: „Chce to zkusit jinde nebo má větší ambice. Je to jeho kariéra, jeho rozhodnutí. S tím nic nenaděláme.“

Spoléhat tak bude na veterána Galvase, defenzivního poctivce.

Odchovanec Opavy strávil posledních pět sezon v Třinci, dlouhodobě hrál i za Zlín, rok v Karlových Varech a do tuzemské nejvyšší soutěže nakročil ve Vítkovicích. S play-off odehrál přes tisícovku extraligových zápasů a na kontě má i tři reprezentační starty. V minulé sezoně nastoupil včetně vyřazovacích bojů do 39 utkání a připsal si dvě nahrávky. Třinečtí přes velké ambice skončili již ve čtvrtfinále a Galvas nerozšířil sbírku šesti cenných kovů; v extralize dosáhl čtyřikrát na stříbro, dvakrát na bronz.

Moru by mohl posílit také útočník Antonín Pechanec, jenž přišel na zkoušku z Havířova. Z hostování ve Zlíně se vrátil centr David Ostřížek.

„Teď máme zhruba pět pětek, samozřejmě střelce do útoku bychom si představit dokázali, ale to je už obehraná písnička,“ mrkl Venera. Na úvodním tréninku mu chyběli kromě Galvasů i rekonvalescenti po operacích: Jaroměřský, Řípa, Knotek či Houdek, který prodloužil s Morou smlouvu. A Kanaďan Sundher připravující se ve Vancouveru.