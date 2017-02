Jasná vize olomouckých hokejistů: Už musíme jen vyhrávat

Po porážce 1:3 v dohrávce na Spartě čtyřbodovou ztrátu na desátou Plzeň neumazala. A zítra hraje na ledě Hradce Králové, dalšího favorita z bohatýrské čtyřky.

„Samozřejmě jsme chtěli urvat nějaké body, abychom se k desítce přiblížili na jeden zápas. Teď to bude velmi těžké,“ připouští brankář Branislav Konrád. „Já si myslím, že pokud bychom chtěli do předkola, tak musíme vyhrát už všechny čtyři zbývající zápasy, protože Plzeň hraje doma velmi dobře a nějaké body nejspíš uhraje.“ Trenér a šéf klubu Jan Tomajko věří: „Mohla by stačit i tři vítězství.“

4 zápasy ještě zbývají Olomouc hraje v Hradci, ve Zlíně, Vítkovicích a s Brnem

Kohouti nedokázali v dohrávce 18. kola na ledě Sparty zopakovat tři týdny starý kousek, kdy se jim podařilo odvézt všechny tři body po výhře 4:2. Odehráli sice znovu dobrý part; k pevné defenzivě přidali bleskurychlý přechod do protiútoků, vytvořili si velké šance, ale tentokrát padli a boj o play-off si zkomplikovali.

„Snažili jsme se z toho minulého utkání trochu vycházet, něco jsme si k tomu řekli, jak jsme tehdy hráli, ale to nám tam napadalo dost gólů. Teď ty šance na to i byly, hrál se z obou stran poměrně otevřený hokej a řekl bych dokonce, že první třetinu jsme měli více vyložených šancí než Sparta, ale skončila 1:1,“ řekl ČTK Konrád.

Pak se zápas lámal. Nejproduktivnější útočník kohoutů Marek Laš nevyužil jedinečnou možnost poslat hosty do vedení ze sóla na domácího gólmana Filipa Novotného ve vlastním oslabení.

„Šli jsme sami na bránu, nedali jsme, oni šli sami na bránu a dali gól. Řekl bych, že od toho momentu byla Sparta o něco lepší. Ve třetí třetině jsme to o trochu více otevřeli, na to domácí asi i čekali a chodili nám tam do brejků. Mají zkušenější tým a na rozdíl od nás využili nabídnuté šance,“ podotkl Konrád.

„Bohužel jsme neproměnili spoustu šancí. Sparta navíc měla výhodu přesilových her. Sice je nevyužila, ale dostala se díky nim do hry. To je nakoplo,“ pověděl klubovému webu Laš. „Zápas se přitom vyvíjel dobře. Myslím, že nejen výsledkově, ale také výkonnostně.“

Hanáci měli právě díky jeho příležitosti na dosah zopakování scénáře předchozího úspěšného vystoupení v O2 areně.

„První zápas tady probíhal velmi podobně. Bylo to 1:1, pak jsme dali vedoucí gól – a dokonce v oslabení. Asi by to bylo už trochu moc, kdyby se nám tohle povedlo podruhé, ale šance tam byla. Potom mi to tam Kudrnka trefil nahoru pod tyč. Byla to škoda,“ litoval Konrád. „Možná by byla ještě šance, kdyby to zůstalo 2:1 pro Spartu po druhé třetině, ale dostali jsme třetí gól, a Sparta má natolik zkušený mančaft, že už si to pohlídala.“

Navíc Moru přeskočil po vítězství ve Vítkovicích jedenáctý Zlín. Finiš základní části bude však ještě hodně zajímavý. I kdyby se Olomouci nepodařilo splnit cíl a postoupit do elitní desítky, z případné baráže nemusí mít zase tolik strach.

Před třináctými Pardubicemi a posledními Karlovými Vary má luxusní devatenáctibodový polštář, který by jí zaručil klidné play-out.

„Musíme urvat příští utkání, jít po třech bodech, a pak až se dívat na to, jak vypadá tabulka,“ nevzdává se Laš vytouženého play-off.