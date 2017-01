Olomoučtí hokejisté prohráli s Hradcem Králové už podeváté v řadě

„Nevím, čím to je, že nám tak nesedí. Sám jsem nad tím přemýšlel,“ vrtá to hlavou i útočníkovi kohoutů Marku Lašovi.

Příčinu však nehledejte v detailech nebo snad smůle. Byť Olomouc svede většinou s Hradcem vyrovnaný boj. Oba týmy vyznávají podobný herní systém - pečlivá defenziva, zhuštěné střední pásmo, rychlé přepnutí do brejků. A v nich se to láme. V útočné třetině. Tam má třetí Hradec zkrátka větší kvalitu, šikovnější borce na puku. Střelce. Hanákům citelně chybí, což se potvrdilo i včera. Urputná bitva, žádná krása, počet střel 29:29.

Rozhodly individuální schopnosti. „Dlouhodobá bilance je daná asi větší kvalitou Mountfieldu v útočné činnosti,“ přikývne olomoucký trenér Zdeněk Venera.

„Ve druhé části jsme měli víc šanci, ale nedali jsme ani dorážku do prázdné branky. V útočné činnosti byl Hradec lepší. My vstřelili doma jeden gól, na to se těžko vyhrává. Je to bída,“ přidal další trefné označení, jež klidně mohlo být v úvodu článku.

Olomouc se v dohrávce marně snažila dotáhnout k desítce zaručující předkolo play-off a úlevnou jistotu záchrany. Už po třiceti vteřinách její kapitán Martin Vyrůbalík zazmatkoval, Šimánek pak nabíjel Džerinšovi, který trestal. Brankář Konrád první střelu pod víko na přední tyč pustil. Hrozivý start.

To se pak kohoutům zase v hlavách připomněl strašák.

„Začali jsme přesně naopak, než jsme chtěli. Hned jsme inkasovali. Chtěli jsme jít úvodní brankou ke třem bodům,“ posteskl si Venera.

Jeho mančaft ještě do přestávky vyrovnal po málo vídané situaci: v oslabení si to po průnikové přihrávce zadáka Ondruška upalovali sami na gólmana Kacetla útočníci Knotek se Skladaným, jenž srovnal.

„To se vážně často nevidí,“ nechápal zkrat hradecký asistent trenéra Pavel Hynek. Víckrát se už domácí neprosadili, neboť v zakončení byli marní. V tom to celé vězí. „Ale hráli houževnatě, bojovně. Jsme moc rádi za tři body,“ oddechl si Hynek.

Zatímco Venera vyhlíží klíčové zápasy - s předposledními Pardubicemi a posledními Vary: „Desítka bude hodně těžká, ale musíme se teď připravit na víkend pravdy.“