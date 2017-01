Proč Hradec předčí Olomouc? Nedokážu si to vysvětlit, tápe Laš

Od postupu do extraligy jednou, teď máte 9 proher v řadě.

Jednou, jo? To je málo.

V čem je Hradec nepříjemný?

Nedokážu si to vysvětlit, i když nad tím přemýšlím. Teď se jim daří, vyhrávají celkem jednoduše, jdou tabulkou nahoru, jsou v pohodě - na rozdíl od nás. Hrozně těžce odpovídáme na každý gól, co dostaneme.

Co rozhodlo tentokrát?

Špatný úvod, samozřejmě. Naštěstí se nám podařilo v oslabení vyrovnat, začínalo se od nuly. Necítil jsem, že by v kabině někdo nechtěl hrát. Ale nevyšlo to.

Na jeden gól to téměř nejde.

Určitě. Hlavně doma bychom jich měli dávat víc a sbírat body.

Řešili jste mizernou bilanci s Hradcem před zápasem? Chtěli jste něco změnit, překvapit je?

Připravovali jsme se na ně detailně, bohužel to nestačilo. Nedokázali jsme to přenést do zápasu.

Velká újma v boji o desítku?

Mohli jsme se k desítce přiblížit, velká škoda. Budeme muset ještě hodně zabrat, abychom šanci měli aspoň do posledního kola.

Opravné pokusy ubývají...

Je potřeba se poctivě připravit a lépe to přenést do zápasu. A bojovat. Nic jiného nezbývá.

Po zápase ve Zlíně volil brankář Konrád ostřejší slova, kritiku. Pomůže vám nějaká bouřka?

Nevím, co říkal Braňo, každopádně jsme potom vyhráli. Říkáme si furt něco, někdy ostřeji, někdy seriózněji. Zkoušíme, co nám pomůže.

Máte vnitřní sílu o play-off ještě zabojovat?

Fyzickou určitě a psychickou si ještě musíme srovnat v hlavě. Jako tým se nám daří stmelit, ale nevěříme si jako jednotlivci. Každý sám se musí srovnat.