Do desítky chceme za každou cenu, tvrdí olomoucký útočník Knotek

„Úvodní tlak Liberce jsme zachytili, bylo to vyrovnané se šancemi na obou stranách,“ litoval Jan Knotek, který si při porážce 1:3 připsal jediný olomoucký zásah.

Se zraněným Strapáčem jste nejlepším střelcem týmu, vnímáte, že se od vás čekají góly?

Nevnímám. Zase tolik jich nemám, abych se mohl cítit jako střelec. Jsem rád za každej, když pomůžu k nějakým bodům.

Bylo znát, že Liberec není po reprezentační pauze rozehraný?

Je to možné. Poznali jsme to v Třinci, že první zápas po přestávce to není ono. Trochu to na Liberci asi bylo vidět, protože to nebyl od nich takový tlak, na jaký jsme tu zvyklí.

Máte za sebou zápasy proti dvěma nejlepším celkům extraligy. Který z nich byl těžší?

Oba byly těžké, navíc na jejich půdě. Jinak se to ale nedá srovnávat, každý hraje trochu jiným stylem. Pro mě je trošku nepříjemnější Liberec.

Jaké si dáváte šance na to, že ještě uhrajete předkolo?

Je to naše motivace, dostat se tam za každou cenu. Musíme bojovat každý zápas a buď se to povede, nebo ne.

Sledujete výsledky ostatních týmů na hraně?

Já osobně ne. Kluci občas prohodí, jak kdo hrál. Dnes se to nepovedlo, tak další zápas.

Ztrácíte čtyři body. Je to hratelné?

Je to málo i hodně. Musíme vyhrát a spoléhat se na to, že soupeř nad námi zaváhá.