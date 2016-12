Olomoucký Ostřížek utišil kritiku. Naznačil, že má na roli lídra

Zvlášť když záhy přesilovkovou souhru po ose Eberle–Ostřížek zakončil přesně Strapáč.

Jenže ani dva kanadské body centra Ostřížka v pátek nestačily, kohouti prohráli 2:3. Mohou však aspoň doufat, že se právě probudila jejich velká předsezonní posila.

Ostřížek měl být po příchodu z Brna tahounem ofenzivy Olomouce, od kterého se čeká pravidelný přísun kanadských bodů. I proto čtvrtou lajnu Komety rád vyměnil za roli jednoho z lídrů Hanáků.

„Vždy je výhoda, když jde hráč do prostředí, které zná. David už navíc není žádný zelenáč. Je to platný hráč a myslím, že jedna z věcí, proč se rozhodl pro Olomouc, je právě to, že to tu zná a může tu hrát třeba ještě deset let,“ vítal jej trenér Zdeněk Venera. „Jeho příchod nebyl v době, kdy jsme měli málo hráčů, ale naopak konkurenci ještě zvýšil a pro Olomouc je perspektivní.“

A Ostřížek hlásil: „Je to výzva. V šestadvaceti nebylo moc o čem uvažovat. Počítám s tím, že se po mně budou chtít body. A když dostanu prostor, tak bych ho měl náležitě využívat.“ Jenže až do včerejška ho moc nevyužíval. Dal jen dvě branky, na devět nahrál a ve statistice plus/minus je na minusových osmi bodech. Oprávněně se dostal pod palbu kritiky i vlastních fanoušků.

Až v posledním zápase roku 2016 zase po delší době ukázal, čeho je šikovný centr schopný. Jenže k ničemu to nebylo. Ani střelecká převaha 26:20. Totožná s předchozím zápasem proti Třinci.

A stejná byla i porážka 2:3.

„Takových zápasů máme v sezoně hodně, ale když nedáme víc jak dva góly ve většině utkání, tak bohužel,“ lamentoval Ostřížek. „Nejsme schopni uhrát výsledek 2:1, 1:0. Vždycky dostaneme tři čtyři branky a nejsme schopni dát víc jak dvě. Když dáme jednou za sedm zápasů víc jak tři góly, tak je to hodně těžké. Extraliga je tak vyrovnaná. Nám to nelepí a ještě z každé menší chyby dostaneme gól.“

Po Novém roce se pokusí Olomouc i Ostřížek odrazit od výkonu ze třetí třetiny. Jen s takovou hrou mají šanci vrátit se do elitní desítky, nikoli s mdlým projevem, který předvedli v úvodní dvacetiminutovce. „Pokusíme se navázat aspoň na třetí třetinu. Musíme do toho jít víc zodpovědně a snažit se hrát víc s pukem,“ nabádá hračička Ostřížek, jenž kotouč rád přidržuje. „My ho od sebe odhazujeme v situacích, kdy s ním můžeme hrát, a z toho pramení strašně chyb a zbytečných ztrát.“

Vytáhne Ostřížek strádající kohouty do play-off? A prokáže, že má na to plnit roli lídra?