Doběhla nás síla okamžiku, litoval jediný olomoucký střelec Knotek

„Bylo to bez síly. Něco nám chybělo. Ponaučíme se a druhé utkání už zvládneme mnohem lépe,“ věří Knotek před nedělním duelem v Mladé Boleslavi.

Potvrdilo se, že první zápas bývá ovlivněn nervozitou?

Určitě. Od samého začátku. Nastoupili jsme sice, jak jsme chtěli, ale hned ve druhém střídání nám ujeli dva na jednoho, a první gól nás ještě víc znervóznil. Pak přišel druhý – a navíc je ti vedro, led je horší a Litvínov to hrál už chytře. Skoro k ničemu nás nepustil.

Od poloviny zápasu vás Litvínov téměř nepustil do vyložené šance. Jaký byl klíč k jejich obraně?

Těžko jsme se udržovali u nich v pásmu. Dobruslovali nás v pěti lidech a otáčeli to hrozně rychle. Vůbec jsme je nestíhali.

Překvapili vás Severočeši?

Počítali jsme s tím, je to kvalitní soupeř a nepodcenili jsme se. Ale asi nás doběhla síla okamžiku prvního utkání.

V první části jako byste Vervu chtěli přehrát útokem – a byly z toho díry v obraně.

Připomnělo mi to loňské první utkání na Spartě, kdy jsme taky zbytečně jančili a chtěli jsme to hned strhnout během chvíle. Přišlo hodně lidí. Parádní atmosféra, tak to chcete strhnout hned na svoji stranu. Měli jsme to hrát chytřeji.

Budete věřit, že to bude jako loni, kdy jste začali sbírat body?

Bylo to první utkání, ještě jich zbývá jednapadesát. Věřím, že si k tomu něco řekneme, srovnáme si to v hlavách a půjdeme do toho úplně jinak.

Na 1:2 jste snížil až v předposlední minutě, potěšila vás aspoň vymetená šibenice?

Sám sebe jsem překvapil. (smích) Ještě jsme měli jednu možnost na 2:2, škoda, že to tam nespadlo. Ale asi si to víc zasloužili.

Dodá vám gól další sebevědomí?

Jak se říká – týmový úspěch je nade vše. Chci vyhrát a nikdy jsem góly moc nedával, ale taky potřebuju občas si branku dát.

Hlavně v útoku jsou noví hráči, jaká je síla týmu v nové sezoně?

Těžko říct po prvním utkání. Myslím, že si to sedne a budeme pro každého nepříjemní.