S tátou bychom se na ledě pobili, říká nadějný Galvas junior

Sedmnáctiletý ofenzivní zadák zažívá parádní léto. Jako neproduktivnější obránce Ivan Hlinka Memorial Cupu v Břeclavi pomohl české reprezentační osmnáctce k ceněnému triumfu a teď v přípravě usiluje o místo v A-týmu Mory. „Udělám pro to všechno,“ říká teenager.

Užíváte si šanci v áčku?

Jsem rád, že dostávám tolik příležitostí na ledě. Snažím se pro to udělat co nejvíc, předvést nejlepší výkon, abych si místo v áčku zasloužil.

Doufal jste, že si vás už trenéři vytáhnou?

Něco mi bylo naznačeno už minulý rok. Chtěl jsem se na to nachystat.

Je to velký skok mezi dospělé?

Je to víc silovější, musím se připravit na souboje. Chce to mít chytrou hlavu, myšlení. Dá se to zvládnout.

Potřebujete ještě zesílit?

Spíš musím být furt nachystaný na souboje, protože když vás tady někdo trefí, tak je to většinou hodně nepříjemné. Myslím, že proti Hradci jsem to zvládl, tak jen aby to tak pokračovalo v dalších zápasech.

Věříte, že si letos zahrajete extraligu? Mora nemá beků nadbytek.

Je fakt, že teď je hodně zraněných, ale zatím jsem neslyšel závěrečné rozhodnutí, že by mi trenér řekl, že budu stoprocentně hrát. Bylo by to pro rozvoj to nejlepší.

Volíte raději českou cestu, nebo to zkusíte i na draftu do NHL?

Jak teď bude draft, zabojuju o to a uvidíme, jak to vyjde. Co bude v budoucnosti, nechci nyní řešit. Budu makat naplno. Každý mladý kluk má v hlavě nejlepší hráče, chtěl bych se jim aspoň přiblížit.

Vaším vzorem musí být táta, ne?

Jo, ten taky. V extralize táta, v zámoří mám rád obránce Johna Klingberga z Dallasu. To je můj vzor. Líbí se mi, je také ofenzivní bek. Snažím se podporovat útok. Baví mě útočit.

Kvalitní ofenzivní obránce je v Česku nedostatkovým zbožím.

Jako jo, ale táta mi stále říká, ať bruslím. Tak se snažím bruslit dopředu, dozadu, jak to jde. Samozřejmě nesmím bláznit, že zbytečně pojedu dopředu a budou z toho brejky. Snažím se útok podpořit v ten nejlepší moment a dát třeba i góly.

Kdybyste nastoupil proti tátovi, to by bylo hodně pikantní, že?

Bylo! Ještě si to ani nedokážu představit, že by to nastalo. Čas ukáže.

Očima trenéra Jana Tomajka Letos určitě naskočí „Proti Hradci odehrál asi svůj nejlepší zápas v přípravě. Je ofenzivní typ, ale já si myslím, že bek musí hlavně dobře bránit a potom se od toho může odrazit k další věcem. I ofenzivní beci si to musí nejdřív odehrát dozadu, dopředu je nadstavba. Mladý hráč musí začít od píky, to se nedá nic dělat. Každý zápas, který hraje v dospělém hokeji, mu pomáhá. Letos určitě naskočí.“

Trefil byste tátu u mantinelu?

Říkám: Nedokážu si to ani představit! Na ledě bychom se nejspíš pobili. (směje se)

Co vám kromě bruslení radí?

Dřív mi toho říkal víc, ale teď základní věci: ať hraju jednoduše, pořád se soustředím. Už to znám. Někdy se přijde podívat a řekneme mi toho víc, ale teď má práci v Třinci.

Víc chválí, nebo kritizuje?

Ani jedno. Když se mi něco povede, řekne, že dobrý, ale ukáže mi i nějaké chyby. Že by byl úplně kritický, to ne. Je rád, že mě hokej baví. A já jsem rád, že mi s hokejem pomůže.

Máte doma hokej k snídani, obědu i večeři?

Jasně, hraje ho i brácha, takže mamka toho má s námi plné zuby, ale zvládá to. Rozumně se pobavíme, řekneme si, co by mohlo pomoct.

Pomoct by vašemu sebevědomí mohlo i vítězství na prestižním memoriálu Ivana Hlinky. Tohle už český hokej potřeboval.

Určitě to bylo odraz k lepšímu světlu. Dostatečně velký úspěch, ale nesmíme zaspat tenhle rok, naopak pořád pokračovat, aby mohly přijít další takové skvělé úspěchy.

Myslíte, český hokej na tom není zase tak špatně, jak se říká, že nemá kde brát?

Myslím si, že nějací skvělí mladí hráči se najdou, ale je potřeba s nimi dobře pracovat, aby dostávali možnosti v áčku, aby nezůstávali stát na místě a aby se pořád rozvíjeli, dostávali šance i v mladším věku.