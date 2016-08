V hokejové Olomouci řeší Slováky: Mikúše chtějí. A Ráce?

Ani klub citlivé téma ještě nemá, zdá se, stoprocentně vyřešené. „Pořád není zdráv. Je to hodně o subjektivním pocitu,“ odpověděl šéf a trenér Olomouce Jan Tomajko na otázku, jaká je Rácova situace.

Pětadvacetiletý forvard se v minulé sezoně vrátil do hry po roční pauze zaviněné zánětem srdečního svalu. V základní části po nejtěžším období kariéry stihl dvanáct zápasů a jeden gól. Už před nepříjemnou nemocí ale ukázal, jaký potenciál v něm Mora má: rychlost a velký přehled v útočném pásmu.

Jaký problém nyní mezi oběma stranami nastal, ale Rác nesdělil. Jasno o jeho budoucnosti by však mohlo být vzhledem k blížícímu se startu extraligy brzy, nejpozději snad do pondělí. Zatímco jeden slovenský útočník Olomouc možná opustí, další je před podpisem kontraktu. Tomajko včera na dotaz, zda chce mít v týmu Juraje Mikúše, vypálil: „Samozřejmě!“

A zájem má i testovaný čtyřnásobný účastník mistrovství světa. „Líbí se mi tady, ale jestli zůstanu, je na klubu,“ pověděl 29letý sympaťák s mnoha zkušenostmi z KHL.

Finální jednání by se měla dotáhnout už během dneška. Mikúše, jenž se vrací do hokeje po dvouapůlleté pauze způsobené komplikovaným zraněním kolene, doporučil Olomouci jeho mladší bratr Tomáš, se kterým teď hrává v jedné formaci společně s dalším krajanem Františkem Skladaným. A symbióza je patrná.

Trenčín pomohl Juraj rozložit úspěšnou dorážkou sourozencovy střely. „Lepší se každým zápasem. Přece jen dva roky nehrál, teď odehrál tři zápasy. Čím víc jich bude hrát, tím to bude lepší,“ nepochybuje Tomajko, který viděl nedostatky slovenské lajny v defenzivě. „Už minulý týden to bylo lepší, teď to nebylo tak špatné, ale měli jsme okénka v obraně. Hráli jsme trošku bezstarostně. Souhra tam je, ještě musí zlepšit obranu.“

Pak uznal: „Vypadá to docela utěšeně, tak aby to tak pokračovalo.“

HC Olomouc - HC Dukla Trenčín 5:0 Branky: 6. Staněk (Škůrek), 19. Herman (TS), 40. Holec (Galvas), 42. Mikúš J. (Mikúš T., Skladaný), 52. Herman (Protasenja).

Vyloučení: 5:5.

Využití: 1:0.

Třetiny: 2:0, 1:0, 2:0.

Olomouc: Falter – Vyrůbalík, Skrbek, Staněk, Houdek, Ondrušek, Škůrek, Galvas, Jaroměřský – Laš, Knotek, Holec – Strapáč, Ostřížek, Eberle – Mikúš T., Mikúš J., Skladaný – Burian, Herman, Protasenja.

Trenčín: Chábera – Novák M., Drgoň, Albers, Bohunický, Hatala, Ryzák, Holenda, Šefčík – Pardavý, Veilleux, Hlinka – Ručkay, Kalináč, Gašparovič – Novák D., Dlouhý, Sojčík – Špankovič, Švec, Briestenský.

Docela utěšeně vypadá celá Olomouc. Po pěti prohrách v přípravě potřetí v řadě vyhrála. Trenčín smázla přesvědčivě. „Nemyslím si, že to bylo snadné. Hráli jsme dobře, měli pohyb, byli silní na puku a vytvořili si hodně šancí. Měli jsme jich proměnit víc,“ hodnotil Tomajko s tím, že formu mančaftu nechce zakřiknout. „Těžko říct, až sezona ukáže, jak to bude doopravdy. Z vítězství i porážek v přípravě bych nedělal závěry. Ale sebedůvěra je pro hráče důležitá a tímto zápasem ji určitě nabrali.“

Včetně druhého brankáře Martina Faltera, který si připsal nulu a ukázal, že když bude třeba, za hvězdného Branislava Konráda s chutí zaskočí. „Martin vychytal spoustu šancí Trenčína. S nulou to nemuselo být, kdyby tam neměl zákroky,“ ocenil Tomajko.

Pětky Mory si sedají, nejen ta slovenská. A vypadají slibně. O tom svědčí i fakt, že až jako čtvrtý centr chodí na led Jakub Herman, jehož si reprezentační kouč Jandač pozval na nedávný kemp nadějí.

„Máme dobré útoky, musím dál makat,“ hlásí Herman profesionálně. „Já bych neříkal, že je první, druhá, třetí lajna a ve čtvrté je nějaký odpad. Vůbec to tak není. I v minulosti jsme hráli na čtyři vyrovnané lajny a je to hrozně důležité v zápasech, kdy se láme chleba. I čtvrtou lajnu máme konkurenceschopnou,“ chválí si Tomajko.

Čtvrtfinalistu extraligy čeká ještě páteční odveta v Trenčíně a pak už 9. září ostrý domácí start s Litvínovem. „Sestava se rýsuje, ještě to není definitivní, ale už máme v pátek poslední zápas a uvidíme, jestli budeme hrát v konečné sestavě,“ dodal Tomajko.

Bude v konečné sestavě i Rác?