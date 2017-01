Olomouc se vrací se do boje o desítku. Zranil se jí ale tahoun Mikúš

A jelikož Mladá Boleslav i Zlín ve 39. kole prohrály, ztrácí 12. Hanáci na desítku zaručující účast v předkole pět bodů. K dobru mají dva zápasy.

„Je to vzpruha, ale nemůžeme si moc výskat, že jsme získali šest bodů a bude to stačit,“ nabádá olomoucký šéf a asistent trenéra Jan Tomajko. „Řekli jsme si, že nekoukáme nahoru ani dolů, ale na sebe, abychom se neovlivňovali tabulkou,“ doplnil dravý útočník Miroslav Holec. Když si v 51. minutě najel do přečíslení dva na jednoho a střelou švihem pod břevno zakončil souhru s Tomášem Mikúšem, už věřil: Tohle dotáhneme!

„Dostal jsem ideální přihrávku do bekhendu. Střílel jsem na lapačku a vyšlo to,“ vydechoval. Na ledě příkladně bojoval. Ostatně jako všichni z kohoutí party. Na konci první třetiny se rozjel na brněnského kapitána Leoše Čermáka, aby jej u střídaček hitoval.

Ale soupeř zvedl ruce a vyskočil, pak se do sebe pustili. Čermák chytil Holce do kravaty. „Ale nic vážného,“ usmálo se křídlo třetího útoku Mory. „Trenéři říkali, že hrají málo do těla, tak jsem hrál víc. Potyčka z toho vyplynula.“

Holec byl hodně vidět, získal ocenění pro nejlepšího hráče zápasu, avšak ještě více si ho zasloužil olomoucký brankář Branislav Konrád.

Sice už ve třetí minutě inkasoval smolný gól, když mu propadlo nahození obránce Tršky a kotouč se pomalu došoural za čáru. Moc toho však neviděl a střelu nejspíš tečoval spoluhráč. Ale dokázal se oklepat a byl skvělý. Připsal si 32 zákroků, navázal na páteční představení.

Už zase připomíná Konráda z minulé sezony, ve které ovládl všechny brankářské statistiky extraligy.

Jeho výkony jdou nahoru a Olomouc s nimi. „Chytá suprově. V tom to asi bude,“ uznale Holec přikývl. Kohoutům tak stačilo na vítězství jen 19 střel. A k tomu maximálně obětavý výkon, ubráněné dvojnásobné oslabení. „Byl to hlavně ubojovaný zápas. Nic jiného než bojovat nám nezbývá,“ ví Holec.

Jistě, kromě bojovnosti ale Hanáci zlepšili i přesilovky. Po třech přesilovkových trefách proti Vítkovicím přidal František Skladaný další v první třetině. Bleskově zpracoval přihrávku Juraje Mikúše a z osy vypálil. Také jemu pomohla teč brněnského beka Němce. Srovnáno.

„Naše lajna byla při nešťastné inkasované brance, tak jsem rád, že jsme byli při vyrovnání. Měl jsem trošku času, poslal jsem to na bránu. Brankář moc neviděl,“ povídal potom Skladaný do kamery ČT.

Olomoucký trenér Zdeněk Venera se na střídačce otočil ke kotli hostujících fanoušků a zapumpoval rukou: Žijeme!

Jenže nejproduktivnější hráč Mory Juraj Mikúš k asistenci už víc přidat nemohl. Po nárazu Káni se chytil za rameno a s bolestivou grimasou odjel rovnou na rentgen. Pokud zranění bude vážnější, je to pro ofenzivu Olomouce citelná ztráta. Rozdílový gól si připsal ve druhé třetině důrazný Marek Laš, když ujel obránci a natáhl se pro parádní přihrávce centra Jana Knotka.

Diváci na svou Kometu začali pískat a skandovat: Budíček! Čermák po utkání nervózně ukončil rozhovor s novináři: „Každý makal na sto procent. Olomouc hrála obranářsky a loupila tady. Víc bych se v tom nebabral. Díky, čau!“

Trška utrousil: „Erat se Zaťovičem nám chybí, ale jsou to stále jen dva hráči. Z naší strany to byl asi nejhorší domácí zápas sezony.“

Zato Tomajko mohl chválit. „Jsme maximálně spokojeni s výsledkem i naší hrou. Dlouho jsme venku nevyhráli za tři body. Rozhodující bylo, že jsme přežili oslabení tři na pět ve druhé třetině a odskočili soupeři na jeden gól. Třetí třetinu jsme odehráli výborně z obrany.“

Pak zavelel: „Musíme se soustředit na další zápasy. Každý bude pro nás nyní nejdůležitější v sezoně.“