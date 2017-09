Výsledek hovoří za vše, i bojovnost chyběla, zlobil se olomoucký kouč

Co takovému kolapsu říkáte?

Výsledek hodnotí všechno. Plzeň nás spláchla jednoznačně. Do útoku jsme nevyprodukovali vůbec nic. Nedali jsme gól, nebránili, výkon velmi špatný, jasná porážka.

Až po deváté brance měl střídat nešťastný brankář Konrád, ale nakonec musel náhradník Matoušek zpět na střídačku. Proč?

Problém byl v tom, že měl černé kalhoty náhradní gólman. To ještě zjistíme, kdo chyboval.

Chtěl jste střídat dříve?

Falter, naše dvojka, dnes nebyl, jinak bychom asi Braňa střídali dříve. Mladého jsme tam nechtěli hned pustit. Ale sypalo se to pořád, bohužel střídání stejně nešlo.

Co člověk cítí na střídačce?

To víte, že od půlky zápasu to bylo jasné, člověk si přeje, aby gólů napadalo co nejméně, aby to skončilo. Je třeba si to vyžrat do konce. Já teď rozbor neudělám, až zítra důkladně...

Tři porážky v řadě, tohle byl navíc nejhorší výkon...

Jednoznačně. S našimi předchozími výkony se to nedá srovnat. Přišlo mi, že si Plzeň na ledě dělala, co chtěla. Tým bojovníků jsme určitě neměli. I tu bojovnost jsem postrádal.