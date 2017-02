Každý zápas je pro Olomouc play-off, soudí její útočník Vlach

Čekal jste, že by to mohl být jediný gól zápasu?

Upřímně, nečekal. Ale mysleli jsme si, že to bude ubojovaný zápas, a opravdu - každý je teď pro nás malinké play-off. Snažíme se bojovat, a jestli to bude 1:0 nebo 5:0, je nám samozřejmě jedno. Hlavně, že vyhrajeme. Bylo to i trošku štěstí na naší straně. Ale jsem zastáncem toho, že štěstí se přikloní k tomu, kdo mu jde naproti.

Hřeje to víc, když rozhodnete?

Každý gól je pěkný. A člověk je rád, že pomohl týmu k tomu, aby se vyhrálo.

A pro vás další důkaz, že jste se po výměně do Olomouce rozehrál.

Cítím se výborně. Když se vyhrává, vleje to člověku trochu sil do žil. A jde to pak vidět i na jednotlivcích, když se vyhrává a máte z toho radost. A to je asi nejdůležitější

Díváte se na tabulku?

Moc ne. Teď se to chýlí ke konci, takže se přiznám, že se asi podívám. Ale to je taková moje věta, že musíme jít zápas od zápasu a nakonec uvidíme.

Do branky se vrátil Konrád, je to znát, když ho máte za sebou?

Braňo chytal dnes výborně, ale musím říct, že Falťák (Martin Falter) chytal výborně v Liberci, tam jsme na jeden gól nemohli vyhrát - a nebyla to vina gólmana. Teď bylo výborné, že Braňo fazonu měl, a doufám, že ji bude mít i nadále.

V úterý vás čeká dohrávka na Spartě, kde jste nedávno zvítězili. Můžete to zopakovat?

V dnešním hokeji je možné všechno. Sparta je výborné mužstvo, ale týmy jsou tak vyrovnané, že my můžeme porazit Spartu ;a Vary zase Liberec. Věřím tomu. Bohužel já jet nemohu, protože je to dohrávka 18. kola, kdy jsem už hrál za Zlín.