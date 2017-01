Olomoučtí hokejisté už opět počítají extraligové výhry

„Věděl jsem, že ta šňůrka je nějaká divná už asi měsíc, ale hlavní je, že jsme vyhráli. Na nuly se nehraje,“ mávne rukou slovenský sympaťák.

Hanáci v úvodu hráli minutu 45 vteřin dlouhou dvojnásobnou přesilovku pět na tři. Hráli ji mizerně, bez jediné střely na branku, ALE na jejím konci napřáhl od modré obrovitý zadák David Škůrek a procedil puk za záda gólmana Januse. Připsal si tak vítězný gól, trefil se podruhé v ročníku.

Olomouci kvůli zranění vypadl v minulém zápase v Brně minimálně na měsíc její nejproduktivnější hráč – Slovák Juraj Mikúš, ALE včera místo něj dostal po čase šanci jeho krajan Roman Rác a zvyšoval skóre na 2:0 po parádní individuální akci: v obranném pásmu zablokoval střelu Guly, ujel do brejku, šikovnou stahovačkou se zbavil Kubáta a rychlou střelou zápěstím překonal Januse. V jedenáctém utkání sezony zaznamenal stejně jako Škůrek druhou branku. Třeba už nebude muset zase na střídavý start do prvoligového Havířova...

Bojovník Petr Strapáč čeká na svou první asistenci v sezoně, ALE v Litvínově potrestal špatnou rozehrávku obránců, protáhl se mezi nimi, ač faulován, situaci dohrál a puk dostal pod břevno, čímž ukončil střelecký účet duelu a s jedenácti zásahy se osamostatnil před centrem Knotkem na čele týmového pořadí kanonýrů.

To zlínská posila Mory Roman Vlach ani ve třetím zápase po výměně neskóroval, ALE Mora i ve třetím zápase v sestavě s ním vyhrála, což se jí podařilo vůbec poprvé v sezoně a dává zapomenout na předchozí sérii proher. Však Vlachovi už přezdívají v kabině Žolík.

Obránce Jan Jaroměřský zablokoval bombu od modré čáry rukavicí, která jako sestřelená dopadla na led a on chvíli po ní. Ještě na střídačce bolestivě kroutil hlavou, ALE nastřelené místo zaledoval a vrátil se do boje. Podobně jako před ním útočník Miroslav Holec.

Takhle se válčí o předkolo play-off, dámy a pánové!

Po 40 kolech, čili v poslední čtvrtině základní části na elitní desítku schází Olomouci pět bodů. Avšak má o dva zápasy méně. A dobrou formu. Poznal to i doma suverénní Litvínov, jenž poprvé na svém ledě v ročníku ani neskóroval.

„Bylo to fakt špatné z naší strany. Špatné nahrávky, odskakovaly nám puky, bída. Možná nejhorší zápas sezony,“ kál se litvínovský útočník Robin Hanzl, jenž se vrátil do sestavy po pauze zaviněné zraněním. „Jsem rád, že mi to všechno drží, jak má. Pro mě vlastně dobrý zápas, i když byl špatný.“

Litvínov nalomil první inkasovaný gól v dvojnásobném oslabení. „Tak to bývá. Olomouc je hodně nepříjemný protivník, dobře brání, zachytávají puky ve středním pásmu a rychle startují. Dali gól v přesilovce pět na tři, my ve stejné výhodě selhali, hráli jsme to šíleně,“ dodal.

A jeho trenér Radim Rulík přikývl: „Zápas se nám nepovedl. Výkon nebyl optimální, podepsala se na tom neproduktivita, která hráče srážela níže a níže. V určitých momentech tam byla snaha, nebylo hráčům co vytknout, ale potom to začínali překombinovávat a vymýšlet. Ztráceli jsme spoustu puků v rozehrávce. Soupeř nás trestal rychlými protiútoky. Prohráli jsme zaslouženě.“

Olomoucký šéf klubu a asistent trenéra Jan Tomajko si mohl oddechnout. „Litvínov byl na začátku jednoznačně lepší. My jsme využili přesilovou hru pět na tři. Ve druhé třetině se hra vyrovnala, měli jsme šance. Dobře jsme bránili a hráli jsme dobře v oslabení. To rozhodlo,“ těšilo ho. „Jsme maximálně spokojeni.“

Žádná ALE. I když...