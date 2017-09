Ovečkin? Musí se smířit s tím, že na olympiádu nepojede, říká Treťjak

Středa byla na vyjádření hybatelů hokejového světa štědrá.

Kromě Treťjaka, šéfa ruského hokejového svazu, promluvil k novinářům také René Fasel, švýcarský boss IIHF.

„Mohu říct, že je po všem. Účast hráčů z NHL na korejské olympiádě můžeme smést ze stolu. Zaměříme se na další olympijské hry, protože víme, že NHL má zájem, aby její hokejisté v čínském Pekingu nechyběli,“ tvrdí Fasel.

To, že by Sidney Crosby, Patrick Kane a další hvězdy zámořské soutěže přece jen odletěli do Pchjongčchangu, považuje předseda Mezinárodní hokejové federace jednoduše za passé.

„Logisticky je to už prakticky nemožné. Tuto šanci jsme promarnili, už je příliš pozdě,“ dodává Fasel nekompromisně.

Vladislav Treťjak

NHL dávno představila harmonogram nové sezony, s přestávkou kvůli sportovní slávě pod pěti kruhy nepočítá.

A s tím se musí vyrovnat i Ovečkin, jemuž se hroutí sen o tom, že jednou napodobí svou matku Taťjanu, dvojnásobnou olympijskou šampionku v basketbalu, a získá vytoužené zlato.

„Musí se smířit s tím, že zkrátka na olympiádu nepojede,“ vyzývá hrdého reprezentanta Treťjak.

Ostatně už na začátku léta Gary Bettman, tedy muž, který stojí v čele kanadsko-americké ligy, prohlásil, že neočekává, že by kterýkoliv hokejista z NHL do Koreje odcestoval.

John Daly, jeho pravá ruka, zase nedávno řekl, že NHL má od IIHF zaručeno, že nedovolí start na únorových hrách jedinému hráči z prestižní zámořské soutěže.

Sám Fasel nic takového nepotvrdil. K případům Ovečkina a dalších borců, kteří chtějí odletět do Pchjongčchangu i bez povolení NHL, se ve středu vyjádřil jen krátce: „Ještě uvidíme, jak s tím naložíme.“

Ovečkinova šance tak možná stále žije, byť už i Treťjak naději svého krajana nadobro pohřbil.