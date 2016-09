Krejčí, Zetterberg, Benn. Zdravotní trable trápí před SP nejen Čechy

Pro zámořského favorita je Seguin již čtvrtým odpadlíkem, čtyřiadvacetiletý centr Dallasu se připojil ke svému klubovému spoluhráči Jamiemu Bennovi, Duncanu Keithovi z Chicaga a Jeffu Carterovi z Los Angeles. Co jméno, to pojem. Až na Seguina všichni olympijští vítězové, až na Benna všichni majitelé prstenu pro šampióny Stanley Cupu.

Ofenzivní tahoun Stars se zranil v přípravném zápase proti USA. „Jsem z toho nešťastný, že nemůžu reprezentovat Kanadu na Světovém poháru. Vždycky když přijde pozvánka, tak je to čest. O té šanci sní každý malý kluk. Jsem smutný, že nemůžu hrát, ale chápu, jak to chodí na tak krátkém turnaji,“ řekl loňský mistr světa z Prahy.

Na soupisku byl místo něj dopsán Ryan O’Reilly, a tak zůstává otázkou, zda Kanaďané vůbec oslabili. Vždyť i za předchozí zraněné donominovali původně opomenuté, přesto velké hvězdy. Místo Keitha jede Jay Bouwmeester, Benna zastoupí Logan Couture, Carterova absence otevřela dveře pro Coreyho Perryho.

Další omluvenky: Výběr Severní Ameriky do 23 let:

místo Seana Monahana (Calgary) jede Vincent Trocheck (Florida)





místo Seana Monahana (Calgary) jede Vincent Trocheck (Florida) Tým Evropy:

Frederika Andersena (Toronto) nahradil Philipp Grubauer

(Washington)

Kanadě se lepí díry na soupisce podstatně snáze než třeba Čechům. Zatímco generální manažer Doug Armstrong mohl sáhnout po držiteli Hartovy trofeje (Perrym) či nejproduktivnějším hokejistovi posledního play-off (Coutureovi), jeho český protějšek Martin Ručinský měl podstatně chudší výběr.

A tak si na Světovém poháru zahraje Michal Birner, dalšími povolanými náhradníky jsou Roman Červenka s Tomášem Kundrátkem. Ani jeden nebude hrát v příští sezoně NHL, což sice nutně neznamená, že jsou špatnými hráči, to rozhodně ne, jen ve srovnání s Perrym, Couturem a Bouwmeesterem dosti pokulhávají. Ne nadarmo píše Scott Burnside z EPSN, že vyhlídky Čechů, podle jeho mínění již před zraněními nejslabšího týmu ze všech, nevypadají vůbec dobře.

Role ukřivděných by ale Jandačově partě neslušela. A také se do ní nestylizuje. Naopak, působí zdravě a bije se o každý puk. Třeba Jakub Voráček říká, že takhle skvěle fungující ještě národní mužstvo nezažil.

Po náhradnících museli sáhnout i Švédové, ti dokonce sháněli záskok za donominovaného hráče. Nešťastníkem se stal anaheimský útočník Rickard Rakell, který měl jet místo Alexe Steena ze St. Louis. Moc se těšil, jak poprvé oblékne dres Tre Kronor, jenže virové onemocnění mu sen o premiéře v seniorské reprezentaci zhatilo. Na Světový pohár se tak podívá Steenův klubový spoluhráč Patrik Berglund.

V Torontu budou při hokejovém svátku chybět ze Švédů ještě ottawský gólman Robin Lehner, Niklas Kronwall a Henrik Zetterberg (oba Detroit). Hlavně u Zetterberga jde o citelnou ztrátu, vždyť se o něm mluvilo jako o horkém kandidátovi na post reprezentačního kapitána. Jenže raději zvolil odpočinek, prý se necítí stoprocentně zdravý. Ze stejného důvodu nejede ani Kronwall. Nechal se totiž slyšet, že prioritou je pro něj klub.

Jde o netradiční přístup před vrcholnou reprezentační akcí. Otázkou zůstává, zda jí Světový pohár skutečně je. NHL slibovala špičkový turnaj, který zastíní snad i olympijské hry. Jenže postoj detroitských Švédů i Hertla, který se na doporučení klubových lékařů rozhodl neriskovat a raději šetřit problémové koleno, naznačuje, že prestiž obnoveného turnaje zatím není zase tak vysoká.

Zajímavou myšlenkou je názor, že renomé Světového poháru sráží i samy kluby. Jako by si snad neuvědomovaly, že jde o akci pořádanou NHL a hráčskou asociací NHLPA. V Detroitu i San Jose oslavovali své hráče za to, že upřednostnili klub. V Hertlově případě se dokonce spekuluje, že rozhodnutí nejet reprezentovat neudělal on, ale spíše Sharks. Ostatně i český trenér Josef Jandač přiznal, že Hertl ještě nemá v klubu takovou pozici, aby si mohl start vydupat.

Světový pohár tedy nejspíše není ani pro hráče, ani pro kluby na úrovni olympijských her. Plán, že na olympiádu již nebudou jezdit hokejisté z NHL, protože budou mít vlastní turnaj s jedinečným zvukem, tak začíná dostávat drobné trhliny. Až čas ukáže, zda budou stačit na potopení této vize, postupně prosazované Garym Bettmanem, šéfem kanadsko-americké soutěže.