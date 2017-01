Hattrickem skolil Kopta hokejové Ústí a tvrdil: V Hradci jsem spíš pila

„Nejsem vyložený střelec, o to jsou tři góly pro mě vzácnější,“ řekl 21letý Kopta, zapůjčený z Hradce Králové.

Frýdku jste dal dva góly, teď tři. Nebudete namlsaný?

Vážím si toho, ale není důvod k velkým oslavám. Pořád nás čekají důležité zápasy o předkolo play-off. Dole nechce hrát nikdo a my už vůbec ne. Hattrick je ale fajn, i když jsem si puk neschoval, zapomněl jsem, soustředil jsem se na hru.

Trenér Říha postrádá rozdílového hráče. Nestanete se jím vy?

Abych byl brankostroj, to si o sobě nemyslím, vyčnívám fyzickou hrou a kanadským stylem. Trenéři mi pořád říkají, ať chodím před branku. A vlastně všem. Když jsme to v Ústí plnili, napadalo nám to tam.

V extralize jste premiérový gól ještě nedal, proč?

V Hradci jsem třetím rokem, postupem času jsem si vydobyl větší čas na ledě. Vždycky ho ale bylo celkem málo, 4 až 5 minut. Od čtvrté lajny se nečeká nic jiného, než ubránit, tvrdit hru a bruslit. Moje role v Hradci je taková pila. Nedívám se tam vyloženě na góly, od toho mají momentálně jiné hráče.

Je pro vás prvoligová farma v Litoměřicích ideální?

Rozhodně. Litoměřice jsou výborné pro mladé, můžeme se tady zdokonalovat. Dostávám 16 až 20 minut, to se nedá srovnávat, pomůže mi to. Mladý hráč má šanci se v 1. lize ukázat, i když to není snadné. Všechno směřuju k tomu, abych hrál v Hradci, to je motivace.