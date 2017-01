Majitel mi pošle fakturu za mantinel, líčil obránce Němec z Komety

Za chvíli však opět hrál a z momentu z úvodu nedělního duelu, při kterém bez cizího zavinění upadl a setrvačností trefil hrazení, si už na střídačce dělal srandu. „Majitel (a kouč Komety Libor Zábranský – pozn. red.) mi řekl, že mi pošle fakturu za mantinel. Asi tam po mně zůstane prasklina, když se tam půjdete podívat,“ povídal Němec novinářům. „Ujely mi brusle, asi nějaká rýha, nebo jsem měl něco na brusli. Nevěděl jsem v tu chvíli, jak zabrzdit,“ líčil brněnský bek.

„V situaci, kdy Ondrovi ustřelila brusle, nám zatrnulo. To už jsem si říkal, že to snad není ani možné,“ přiznal na klubovém webu Zábranský. „Na druhou stranu zranění k hokeji patří a nikdo s tím nic nenadělá.“

Reprezentační bek na rozdíl od hvězdného Erata či kapitána Čermáka mač proti Liberci dohrál a vychutnal si závěrečnou děkovačku po triumfu 3:0. I sám Němec děkoval a vychvaloval brněnské kolegy za obětavost a poctivost. „Musíme předvádět takové výkony, odrazit se od zodpovědné obrany. Hodně ji trénujeme. Je jedno, jestli vyhrajeme 8:1, nebo 1:0, což je možná cennější. Značí to, že jsme hráli dobře dozadu,“ podotkl Němec, jenž se při karambolu řítil proti hrazení jako kamikadze. „Každý rok mívám jeden náraz do mantinelu, asi je to nějaká tradice,“ usmál se.