Z vrcholu na dno. Pomůže Pavelcovi angažmá v Rangers zpět?

Pamatujete, jak se na mistrovství světa 2011 v Bratislavě stala z Ondřeje Pavelce jasná brankářská jednička národního týmu?

Uplynulo šest let a tentýž Pavelec otevřeně hovořil o možném konci kariéry. V necelých třiceti letech.

Tak velký obrat zaznamenala jeho kariéra.

Ze sebevědomého muže se stal hokejista, jenž začal pochybovat.

Mám ještě na NHL? Stojí mi za to chytat jinde? Takové otázky mu létaly hlavou. „Když jsem se loni vrátil ze Světového poháru do Winnipegu a odchytal přátelák, ve kterém jsme vyhráli 4:0, nikdy by mě nenapadlo, že druhý den skončím na farmě,“ vypráví.

Pavelec na ní strávil většinu sezony, byť měl plat 4 miliony dolarů. A byť místo něj chytali nezkušení mladíci. A když se nakonec vrátil, přišlo zranění. Budoucnost v tu chvíli vypadala opravdu nejistě.

Proto všechny šokovalo, jak rychle dostal novou nabídku. Hned 1.července, tedy první den, kdy se v zámoří otevřel trh s volnými hráči, se ozval legendární New York Rangers.

Nebylo co řešit.

„Dopadlo to nejlíp, jak mohlo, mám velkou radost. Bude to obrovská změna. Město je nejlepší, jaké jsem si mohl přát,“ nezastírá. „Vždyť já předpokládal, že se něco začne dít nejdřív 15. července, a nakonec jsem byl jeden z prvních hráčů, kteří podepsali. To jsem nečekal.“

Kvůli nepříjemným zkušenostem však zůstává Pavelec opatrný. Vyhýbá se velkým prohlášením a uvědomuje si, že ani teď nemá nic jistého.

„Moje očekávání? Žádná. Na tohle je fakt hrozně brzy, všechno poznáme až po kempu.“

„Jestli mě zájem Rangers nakopne? Nemyslím si, takhle to říct nejde. Nový impulz to samozřejmě je, ale záležet bude především na tom, jak se bude vyvíjet sezona.“

Takové jsou jeho reakce.

Když nakonec dostane otázku, jestli se před ním neotevírá začátek nové kapitoly v hokejové kariéře, prohlásí dokonce: „Nebo také začátek konce.“

Tak moc se raději drží při zemi. Nechce si nic připouštět. „Já fakt nevím. Zažil jsem toho hodně, takže od toho nečekám vůbec nic. Mě už nemůže nic překvapit.“

Nikdo nemůže počítat, že by se z Pavelce stala v Rangers jednička. Ve skutečnosti bude mít dost práce, aby uhájil druhé místo za hvězdným Henrikem Lundqvistem.

„Těším se, že ho budu moct sledovat při trénincích a v kabině, jak se připravuje na důležité zápasy.“

I tak jde o velký posun. I kdyby to nakonec nevyšlo, chce si Pavelec angažmá v New Yorku maximálně užít. Město miluje, rád ho pravidelně navštěvuje a po letech v kanadské pustině ho čeká jiný svět.

„Jdu z extrému do extrému,“ říká s úsměvem. „Jedu do New Yorku hlavně kvůli hokeji, ale je příjemná změna, že budu mít ve volném čase konečně co dělat. Fajn je to i kvůli jednoduššímu spojení s Prahou.“

Tipnete si, kde bude Pavelec bydlet? Přesné místo zatím vybrané nemá, ale za městem to rozhodně nebude. „Budu přímo na Manhattanu. Jiná varianta ani není. Stranou žijou jen hráči, kteří mají děti. Já mám New York rád.“

Jak dlouho si ho Pavelec užije?