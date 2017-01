Navrátilec Pavelec vítězí. Za týden můžu být zase na farmě, uvědomuje si

Další 4 fotografie v galerii Colton Parayko ze St. Louis se neúspěšně snaží o překonání Ondřeje Pavelce v brance Winnipegu. | foto: Reuters

Byl to podivný scénář. Sotva se Ondřej Pavelec vrátil ze Světového poháru, pustil se do tréninku ve Winnipegu a nastoupil do přípravného zápasu před novou sezonou NHL. Vychytal čisté konto, zastavil jednatřicet střel. Přesto uslyšel, že se má hlásit na farmě a že pro něj v hlavním mužstvu Jets není místo. Kanadský klub poté českého brankáře přehlížel až od půlky ledna.