Vyhovuje nám, že nás předem odepisují, soudí zlínský kapitán Veselý

„Někde to bylo psané, takže jsem se na to podíval. Ale není můj cíl odehrát co nejvíce zápasů,“ říká 39letý kapitán týmu Aukro Berani.

Ale potěší, že jste mezi největšími vytrvalci extraligy, ne?

Už jsem říkal, že na čísla se moc nedívám. Tisícovka byla pěkná, další zápasy jsou navíc.

Nejvíce startů v hokejové extralize 1. Petr Kadlec - 1 215 2. František Ptáček - 1 209 3. Petr Leška - 1 156 4. Jan Peterek - 1 139 5. Jiří Burger - 1 129 6. Ondřej Veselý - 1 105 7. Ondřej Kratěna - 1 074 8. Marek Melenovský - 1 043 9. Jiří Hanzlík - 1 036 10. Josef Řezníček - 1 035 11. Radim Tesařík - 1 022 12. Lukáš Galvas - 1 016 13. Viktor Hübl - 1 013 14. Pavel Kolařík - 1 007 Poznámka: Tučně vytištění jsou hokejisté stále hrající v české extralize.

Po odchodu Jirky Marušáka jste v kabině nejstarší. Štve vás to?

Letí to. Přál jsem Jirkovi, aby se domluvil. Bohužel to nedopadlo. Mrzelo mě to, protože z kluků, co jsem s nimi hrával, zůstal jenom on. Teď už jsou tady mladší.

Vaše role v týmu se mění, že?

I hokej se mění. Musím se přizpůsobovat a je to pro mě těžší. Všechno je rychlejší, dynamičtější. Střídání jsou kratší. Dříve se odehrálo minutu deset v klidu, teď jsou střídání 30 vteřin. Byl jsem zvyklý dělat oblouky, a teď se hodně brzdí. Zastavit a zase rozjet. A čím jsem starší, tím musím dbát více na regeneraci. Nejdu hned z kabiny pryč, na kole se snažím vyšlapat, jdu si zaběhat.

Klub nemá takové ekonomické možnosti jako dříve, odchází opory, moc se vám nevěří. Bude to nejnáročnější sezona za vašeho působení ve Zlíně?

Těžkých sezon bylo dost. Možná je pro nás dobře, že nás lidé takhle berou. Před sezonou nás mnozí odepisují, ale zatím to vypadá dobře. Záleží, jak se budeme na ledě prezentovat. Doufám, že se udržíme ve hře o play-off.

Podle sázkových kanceláří skončíte v nejlepším případě třetí od konce. Motivuje vás to?

Myslím, že pro nás je to výhoda. Možná nás silnější týmy také podcení. Každý zápas se budeme snažit odevzdat maximum a nic nepodcenit. Jádro týmu je stejné, máme jednoho z nejlepších gólmanů v lize.

Jaká je nálada před sezonou?

Atmosféra v kabině je dlouhodobě dobrá. Přišli noví hráči z Lotyšska, jsou hodně slyšet, pochytávám od nich lotyšské výrazy. (úsměv) Zapadli dobře do kabiny. V přípravě bylo hodně změn. Trenéři jsou mladší, vyznávají modernější styl pojetí hokeje. Projevilo se to na trénincích, snad to bude vidět i z hlediště.

Šéf klubu je po delší době bývalý vynikající hokejista. Změnil toho Martin Hosták hodně?

Vnímáme všechny věci, co se dějí v klubu. Respektovali jsme Patrika Kamase, respektujeme i Martina Hostáka.

Ale s ním si více popovídáte o hokeji, ne?

Martin byl už párkrát na tréninku a zapojil se do nácviku buly. Ukazoval centrům varianty, které by se daly sehrát. V buly máme velké rezervy. Zapojili jsme se všichni, protože na oslabení někdy nechodí centři. Snažili jsme se poslouchat, měl dobré připomínky.

Martin Hosták chtěl, aby se do chodu klubu začlenily legendy: Čajánek, Marušák nebo Leška. Mrzí vás, že to nevyšlo?

Mrzí. Jsem s nimi pořád ve styku. Moc do toho ale nejsem zasvěcený a okolnosti, proč se nezapojili, neznám.

Vy plánujete, že budete po kariéře pro klub pracovat?

Malý hraje hokej, takže se spíše motám na ledě jako pomocný trenér nejmenších. Nad funkcí v klubu ale nepřemýšlím.