Zahraničí bylo mým snem, přiznává obránce Vitásek po přestupu do Örebrö

Český obránce Ondřej Vitásek před švédským brankářem Andersem Nilssonem.

dnes 11:59

Šest let hrál za Bílé Tygry, zažil s nimi boj o záchranu i mistrovský titul, dotáhl to i do reprezentace. Teď se hokejový obránce Ondřej Vitásek těší na novou výzvu: zahraje si švédskou ligu za Örebrö.