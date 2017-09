Pozor na chomutovské brejky, chystají se pardubičtí hokejisté na lídra

Na jaře po dvou debaklech senzačně otočili zdánlivě ztracené předkolo play-off s Mladou Boleslaví. Následně ve čtvrtfinále skolili ambiciózní Třinec a navrch v semifinále škádlili i obhájce mistrovské trofeje z Liberce. Nakonec chomutovští Piráti pod taktovkou Vladimíra Růžičky skončili čtvrtí, což dostatečně vypovídá o jejich kvalitách.

A přestože úspěšný a zároveň kontroverzní kouč tvrdí, že s ohledem na ekonomické problémy letos pomýšlejí „jen“ na desítku, pardubičtí hokejisté se před jejich šavlemi vpodvečer musí mít na pozoru. I proto, že vstup do sezony Pirátům parádně vyšel. Doma přehráli 4:2 Olomouc, posléze si venku poradili 2:1 s Mladou Boleslaví a jsou na špici extraligové tabulky.

„Hra Chomutova se zakládá na dobré defenzivě a výkonu (brankáře) Jána Laca. Čekají na brejky a v útoku mají klíčové hráče, jako je Vondrka,“ charakterizoval nejbližšího protivníka trenér Dynama Miloš Holaň.

Ani Pardubice, které chtějí nechat někde daleko v poli za sebou barážového strašáka, si zkraje sezony nevedou zle. V prvním duelu se proti pražské Spartě dokázaly v závěrečné periodě na tradičního soka vyhecovat a zkorigovaly stav na přijatelných 2:3. Ve druhém už slavily zisk prvních tří bodů, když v neděli ve Zlíně i zásluhou bezchybného brankáře Kacetla nedopřály tamějším Beranům ani gól a vyhrály 2:0. Díky tomu jsou na průběžné sedmé příčce.

„Výkon byl v průběhu těch dvou zápasů gradující. Možná i poslední třetinu, co jsme odehráli se Spartou, jsme si přenesli do první ve Zlíně,“ konstatoval Holaň.

„Na tabulku se kouká líp, než když v ní byla nula. Vítězství ze Zlína však musíme potvrdit doma proti Chomutovu,“ prohlásil pro klubový web střelec důležité úvodní branky na ledě Beranů, teprve 17letý Martin Kaut.

Ve Zlíně se Východočeši dokázali obejít bez kanonýra Petra Sýkory a jedné z letních posil Treilleho, čímž je jejich triumf ještě cennější.

„Jsem tu od toho, abych si s tím uměl poradit a našel vhodné typy do jednotlivých trojek. Musím říct, že se nám to povedlo,“ řekl k tomu Holaň. Ten by snad mohl mít k dispozici alespoň veterána Sýkoru, který v pondělí s týmem trénoval.

Pokud se některý z fanoušků Dynama nemůže dostavit na stadion, nemusí si hned zoufat. Kanál ČT sport totiž střetnutí 3. kola mezi Pardubicemi a Chomutovem zprostředkuje v přímém přenosu.