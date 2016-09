Neodpustili jsme si stupidní fauly, litoval pardubický kouč Draisaitl

Přitom vedením oddílu i trenérem Draisaitlem deklarovaná ambice byla jasná: za každou cenu se letos vyhnout bojům o udržení a postoupit do play-off. Pardubické Dynamo se však hledá - rozhodně tedy výsledkově.

Stejně jako v prvním mači v Třinci přitom Východočeši v Olomouci otevírali skóre a stejně jako tam v tom měl prsty forvard Nahodil. A bohužel, stejně jako tam to byla pohříchu jediná trefa Dynama, které má zejména z pohledu vstřelených branek depresivní skóre 4:9.

„Rozehrané jsme to měli dobře, pod kontrolou to bylo do dvou stupidních faulů, které jsme si opět neodpustili,“ lamentoval po utkání na klubovém webu kouč Peter Draisaitl. A pokračoval: „Olomouc začala napadat a my jsme ztráceli puky, tím se oni dostali do tempa. A třetí věc, co nás sráží, jsou neproměněné přesilovky. To jsou důvody, proč jsme ztratili body i v těch předchozích zápasech.“

Pardubice pořádně zpražily minela Havlíka ze 32. minuty, který „namazal“ domácímu Skladanému, a zákrok Bokroše ze 37., po němž Eberle proměnil trestné střílení.

Do dalšího mače není na vymýcení podobných kiksů moc času. Už v pátek od 18 hodin totiž Dynamo hostí v aréně mistry z Liberce.