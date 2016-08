Pardubičtí hokejisté se pokusí podruhé překvapit Frölundu

Teď se s týmem podívá na sever Evropy znovu, byť jen nakrátko a o jednu zemi vedle. Se spoluhráči ho čeká druhá štace v Lize mistrů, v níž si červenobílí dají „repete“ se švédským Göteborgem, který minulou neděli porazili před svými fanoušky 3:2 po samostatných nájezdech.

Skalp Frölundy, vzhledem k její síle, Hubáčka zákonitě potěšil. „Je to jeden z nejlepších mančaftů. Pokud nebudu počítat kluby z KHL, patří Frölunda mezi top pět evropských týmů,“ prohlásil Hubáček ještě před pátečním odletem do druhého největšího švédského města, kde Dynamo nastoupí k odvetě dnes od 17 hodin.



Jakýkoliv export bodů z tamní Frölundaborgs Isstadion bude nesmírně cenný. Už samotný zisk dvou bodů z letošní domácí premiéry v evropské soutěži se dal vyvážit zlatem.

„Švédové byli lepší a vyspělejší. Z pohledu herní kvality jsou o level výše a člověk s tím nic neudělá. Na druhou stranu nám slouží ke cti, že jsme se s tím dokázali popasovat. Odvedli jsme velmi slušnou práci,“ řekl Hubáček, který k vítězství pomohl jednou asistencí při úvodní trefě obránce Havlíka.

Konfrontace se švédským sokem oživila Hubáčkovi vzpomínky na finské angažmá. Mužstva z obou států vyznávají obdobný aktivní styl.

„Švédské a finské týmy hrají celoplošný hokej v pěti lidech dopředu i dozadu. Pohybují se na malém prostoru, což vám nedá volné místo na improvizaci, protože člověk je hned pod tlakem. Je to o bruslení a pohybu. Musíte mít nohy pořád v akci,“ popsal Hubáček, jenž nastoupil na levém křídle elitní formace Dynama vedle kanadského centra Hodgmana, se kterým postupně ladí souhru.

„Každý den i týden je na komunikaci a spolupráci znát. Hodně spolu mluvíme a snažíme se vzájemně pochopit na ledě. V kabině pak prvky jako najíždění a pohyb rozebíráme. Doufám, že to bude časem lepší a lepší a bude se nám dařit,“ přál si Hubáček.

Na „zájezd“ do země tří korunek se těší, ale speciální důležitost mu nepřikládá. „Beru to jako jeden z dalších zápasů v sezoně. Jedeme na dva dny do Švédska, ale že bych kvůli tomu předtím tři dny nespal, tak to ne. Ale beru vpotaz, že znovu potkáme kvalitního soupeře. Celý týden se soustředíme a koncentrujeme směrem k sobotě. Je to sice daleké a náročné cestování, ale určitě lepší než jet na přátelák do Kolína,“ ocenil Hubáček přínos startu Dynama na evropské úrovni.

Pochvala z jeho úst pak směřovala i k managementu klubu, které zajistilo přímé letecké spojení z Prahy do Göteborgu.

„Je to perfektní, když se to podaří zařídit. Hrozně to hráčům zjednoduší cestu. Ve výsledku je to rozdíl pro samotný zápas, tak i pro regeneraci v příštím týdnu,“ dodal forvard, který v příštím týdnu oslaví sedmatřicáté narozeniny.