Kádr, baráž, občerstvení. Vedení pardubických hokejistů mluvilo s fanoušky

1. Finanční situace klubu

Dušan Salfický (DS): Není úplně růžová, ale ani černá. Začneme se chovat jinak, ale bankroty nám nehrozí. Hokej patří Pardubicím a jsem rád, že se toho město chopilo. Teď je situace taková, že jsme spíš nakloněni trejdům; na to, abychom přivedli čtyři pět nových hráčů, prostředky nejsou. Zaplať pánbůh a děkuji všem, máme věrné sponzory, kterým na pardubickém hokeji záleží a chtěli by, aby se Dynamo zase postavilo na nohy. Je to rok od roku složitější, ale věřím, že se nám podaří drtivou většinu sponzorů udržet a že pokles peněz, které od nich dostáváme, bude minimální. Doufám, že se to portfolio sponzorů podaří udržet takové, abychom poskládali důstojné mužstvo na příští sezonu.

2. Kolik hráčů je pod smlouvou

DS: Na to, kolik by jich v téhle době mělo být podepsaných, jich je pod smlouvou málo. Do reprezentační pauzy to chceme rozjet, s některými hráči jsem už hovořil osobně. S agenty hráčů, které jsme si s trenéry vytipovali, což je většina, to chci co nejdřív vyřešit. Abychom měli do konce sezony klid na práci.

3. Gólmani - jednání o příchodu Kacetla, nasazování juniora Kloučka a podivný vyhazov Maxwella

DS: Šance na příchod Ondry Kacetla je vždycky. Poslední slovo však má Hradec - pokud nesežene třetího gólmana, Kacetla neuvolní. Finanční podmínky bychom asi dokázali splnit, ale Hradec si nemůže dovolit jít do play-off jenom se dvěma gólmany.

Co přišli noví trenéři, v plánu je i zapracovat mladého Kloudyho (Kloučka). Má vyhlídky na příští MS „dvacítek“. Chceme, aby se objevoval v brance častěji. Teď ovšem není až takový prostor, abychom tam Milana dávali. Gólmanskou otázku řešíme každý den, musíme najít nějakého, který ten těžký závěr sezony dochytá. Kloudyho roky určitě přijdou.

Petr Čáslava (PČ): Pokud jde o Brandona Maxwella, všechno je o komunikaci, i proto jsem rád, že je u týmu Miloš Holaň, který mluví anglicky. Každý má nějakou povahu a vystupování. V kabině někomu nevoní tohle a jinému tamto. Ale když se s hráči o problémech mluví, nemělo by se stát to, co tu bylo. Brandon je složitá povaha, ale byl to profesionál, který byl připravený na zápasy a chtěl vyhrávat. To, jak to pak bylo prezentované (tehdejší šéf klubu Pavel Rohlík prohlásil, že Maxwell není vítězným typem brankáře) a že tu skončil, je výsledkem špatné komunikace s vedením.

4. Angažmá zadáka Nicholase Schause

DS: Je na mně, abych se s ním dohodl a aby tady zůstal. Je to jeden z hlavních cílů.

5. Klauzule ve smlouvách, že hráči zůstanou, pokud tým sestoupí

DS: Moje první otázka na hráče při podpisu nové smlouvy je: Budeš tady, kdyby se to, nedejbože, stalo? To mi řekne, jak vážně to s naším klubem myslí a že budou chtít dostat se zpátky nahoru. Pokračoval by tu za upravených finančních podmínek v nynější koncepci, kterou máme společnou s trenéry.

6. Jak vedení vnímá posilování prvoligových klubů, eventuálních soupeřů v baráži

DS: Sami jsme posílili na nejdůležitějším místě, a to jsou trenéři. Ti mají zodpovědnost připravit mužstvo tak, že ani posily, co mají Budějovice a Kladno, nás neohrozí. Věřím, že mužstvo má charakter, potenciál a sílu se samo zvednout a dospět k cíli, který máme, a to je setrvání v extralize. Neříkám, že nebudou nějaké kosmetické úpravy, vždycky to záleží na tom, co je na trhu a kdo je ochoten s vámi spolupracovat. Kluby spekulují, než posilovat Pardubice, tak vám toho hráče raději nedají. Chceme mužstvo oživit, věřím, že se něco povede, ale nechci to slibovat, může se stát, že sezonu dohrajeme s hráči, které máme teď.

Miloš Holaň (MH): Věříme hráčům, co jsou tady. Proto jsme do toho šli. Když se nějaká posila podaří, bude to samozřejmě plus. Ale budeme dělat všechno pro to, aby to uhráli hráči, co jsou nyní v kádru.

7. Mužstvo „odfláklo“ nedávný zápas proti posledním K. Varům

PČ: Souhlasím. Co bylo, bylo, doufejme, že po příštím zápase s Olomoucí už to nikdo říkat nebude. Kdyby se takový zápas opakoval, manažer a trenér z toho vyvodí důsledky.

8. Ustálení sestavy

MH: Všiml jsem si toho, že se sestavou se opravdu hodně míchalo, nejsem toho zastáncem. Myslím, že první dvě pětky by měly být stabilní, možná i třetí. Když je kádr širší, musejí se využívat všichni hráči. Věřím, že když tu hráči budou hrát déle spolu, že hra i výsledky budou vypadat úplně jinak.

9. Trenérské angažmá Otakara Janeckého

DS: Ota má i svoje vlastní aktivity, ale byl první, kdo mi nabídl pomoc. Neváhal jsem. Jsme domluvení zatím do konce sezony. Uvidíme, jak se to vyvine, ale obě strany jsou připravené pokračovat dál, pokud jeho aktivity nepřesáhnou meze, že by musel skončit. Spolupráce by pak pokračovala v jiné rovině.

10. Jak dlouho ještě Petr Čáslava zamýšlí hrát

PČ: Teď chci, aby dopadla dobře tahle sezona, a pak se uvidí. Byl bych rád, kdyby byl Miloš Holaň mým posledním trenérem. Nemám už věk na to, abych si plánoval nějakou dlouhou kariéru. Ještě bych rád ale někomu z mladých obránců pomohl do extraligy. Aby se vedle mě vyhrál. Myslím, že jsem v tom dost sebekritický, a když ucítím, že to nemá cenu, skončím sám.

11. Klub nekomunikoval s fanoušky, webové stránky jsou mrtvé

DS: Chceme být k fanouškům otevření, upřímní. Bavili jsme se o tom, nějaká změna nastane. Přivítáme jakékoli náměty. Budeme se snažit vyjít fandům maximálně vstříc, aby věděli, co se v klubu děje, jak žije, a mohli na to taky reagovat. Je to klub Pardubáků, ne můj. Tak se chceme prezentovat.

12. Časový horizont prodeje klubu z rukou města

DS: Horizont město nemá, ale klub nehodlá vlastnit věčně, to pan primátor prezentoval jasně. Město ho prodá v momentě, kdy zájemce bude reflektovat situaci klubu a kam se ubírá. A bude ochoten v téhle vizi pokračovat i s pomocí nějakého kapitálu.

13. Možnost pozdějšího odkupu majoritního podílu Salfickým a Čáslavou

DS: Nikdy neříkej nikdy, ale zatím nemám takovou tendenci. S Petrem jsme do toho šli s tím, že jsme dostali takovouhle nabídku. Zareagovali jsme stejně. Jestli město chce, abych se v tom angažoval, budu strašně rád. Můžu přispět i kapitálem. Nezáleží na tom, kdo to bude vlastnit, ale jak to bude dál vypadat. Musejí přijít lidi, kteří z toho udělají „rodinu“. Snad se nám to podaří dotáhnout.

14. Vstupné zdarma na případnou baráž

DS: I loni se takhle dělal play-out. Majitelé permanentek tehdy měli vstup zdarma a přišlo 10 tisíc lidí. Pokud budeme hrát baráž, budeme potřebovat každého fanouška a uděláme všechno pro to, aby přišli. Tam nejde o peníze, ale o to, ukázat naši sílu a soupeře zašlapat z tribuny, když to nepůjde z ledu.

15. Zapojení Dominika Haška

DS: Kontaktoval jsem ho, máme nějakou vizi, jak ho zapojit do organizace. Je jinde, také má svoje aktivity. K Pardubicím patří tak, jako Pardubice k němu. Určitě najdeme nějakou formu spolupráce, která bude vyhovovat oběma stranám. První věc, o kterou jsem stál, byla, aby „všichni dobří rodáci“ klubu pomohli zpátky tam, kam patří.

16. Větší konkurence v občerstvení v aréně

DS: Tohle bohužel vůbec není v kompetenci klubu, jsme tam v podnájmu, hala patří Městskému rozvojovému fondu. Ten má nějaké smlouvy, jsou tu reklamní partneři extraligy. To rozhoduje o tom, co se tu může prodávat a točit. Klub za to dostává peníze. Nicméně věřím, že se blýská na lepší časy, i proto, že se majitelem stalo město, které vlastní halu.

17. Využití multimediální kostky, na které běží téměř jen reklamy

DS: Kostka slouží k tomu, aby byli vidět partneři. Všeho ale s mírou. Je to další námět, musíme si sednout s marketingem. Čas na kostce se prodává, je to otázka diskuse s partnery. Když deset opakovaček po pár vteřinách zabere půl minuty nebo třeba 50 sekund, pro spokojeného fanouška to podle mě budou ochotní udělat.