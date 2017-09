Resuscitovaní pardubičtí hokejisté se hodlají prát o play-off

Bylo by vážně zvláštní, kdyby po nervy drásající loňské sezoně, v níž se definitivně zachránili až v posledním barážovém kole, stavěli nějaké vzdušné zámky. Šéfové pardubického hokejového klubu se před startem nového extraligového ročníku, již 68. v řadě, drží při zemi; jejich hlavní tužbou je, aby tentokrát mohli klidně spát.

„Myslím, že to, co se tu dělo v předchozích letech, naznačilo, že si můžete dávat jakýkoli cíl, ale dosáhnout jej je druhá věc,“ prohlásil na předsezonní tiskovce generální manažer HC Dynamo Pardubice Dušan Salfický. „Chceme poctivou prací otočit vývoj v Dynamu. Hrát hokej, který přitáhne do hlediště více fanoušků a začne splácet jejich důvěru. Kam nás to vynese? Někde jsem říkal, že předkolo play-off je cíl pro letošní sezonu. Víme, že to bude stát spoustu práce a dřiny, nic není zadarmo. Ale o to předkolo bychom se chtěli poprat,“ pokračoval Salfický.

Se sportovním manažerem Pavlem Markem a trenérským štábem byli hodně limitováni při budování kádru na sezonu. Ze dvou důvodů. Už před baráží byl trh přebraný a po ní, i když uhájily extraligu, Pardubice nemohly mávat agentům a jejich svěřencům před očima zrovna královskými nabídkami. I proto Dynamo sáhlo k nezvykle rozsáhlému try-outu (zkoušce), při němž si hráče vybíralo.

„Rozpočet je skromnější. Teprve ho budeme schvalovat na představenstvu, nicméně se bude pohybovat mezi 110 a 115 miliony korun. A-mužstvo se vším všudy z toho představuje dvě třetiny,“ prozradil Salfický.

Sponzoři se podle něho od klubu ovšem výrazněji neodvrátili.

„Jsem hrdý na partnery, kteří nás v těžkém období nenechali „ve štychu“. Daří se nám držet jejich stávající pole,“ uvedl.

Dynamu zůstávají věrní také fanoušci, permanentky se prodávají jako dříve. Pro jednorázové vstupné klub spustil vylepšený on-line ticketing - díky němu si hokejoví příznivci budou moci s předstihem zajistit lístky nově v celé hale. Jejich ceny zůstaly stejné jako loni.