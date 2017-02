Pardubický Tomášek mstil Čáslavu: Faul na něj byl za hranou

Po brutálním zákroku chomutovského Bretta Flemminga má zkušený bek a zároveň minoritní majitel klubu nadvakrát zlomený nos a těžký otřes mozku. V době, kdy je de facto jisté, že Dynamo čeká baráž o záchranu v extralize, to je hodně špatná zpráva.

„Petr je osobnost, která se těžko hledá. Jsme rádi, že tu je a že nám pomáhá. Mužstvu bude chybět nejen na ledě, ale i mimo něj. Zákrok na něj všichni viděli, jsou tu od toho kompetentní lidi, kteří situaci posoudí s nějakým verdiktem,“ uvedl kouč Pardubic Miloš Holaň.

Hned po Flemmingově faulu ze 46. minuty (byl vyloučen do konce utkání, disciplinární komisí však trestán nebude) se jal Čáslavu mstít forvard David Tomášek, jenž byl v tu chvíli blízko. „Petr je jeden z našich lídrů, nebylo co řešit. Měli bychom se za sebe postavit, i když se nedaří,“ komentoval to Tomášek. „Nemohl jsem udělat nic jiného než se poprat,“ prohlásil.

Po otřeseném Čáslavovi, jemuž pomohli do kabiny a následně musel do nemocnice, na ledě zbyla spousta krve. „Tvrdost k hokeji patří, ale tohle bylo za hranou. Slyšel jsem praskat kost, to mi stačilo... Chápu, že občas někomu ulétnou nervy, ale takhle tvrdý zákrok jsme u nás v této sezoně asi ještě neměli,“ konstatoval Tomášek.