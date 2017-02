Nastal pravý čas Hradec porazit, vnímá pardubický Tomášek

„Chtěl bych zase pomoci. Jsou zápasy, kdy se nějaká šance nepromění. Pak jsou jiné, kdy to padá za sebou, ani nevíte jak. Třeba to přijde teď, ale i kdyby ne, nebudu z toho dělat vědu. Podobná prodleva by ovšem nebyla dobrá jak pro mě, tak i pro tým,“ říká talentovaný forvard, jenž přesně za týden oslaví jedenadvacáté narozeniny.

Bilance v této sezoně proti Hradci zní tři prohry a celkové skóre 6:17. Co to ve vás vyvolává?

Že musíme vyhrát. Bylo by dobré, pokud bychom poslední derby urvali. Chceme navázat na výsledek z Liberce, zvláště když hrajeme doma.

Výhra nad vedoucími Tygry vás musela povzbudit. Hradec naopak třikrát v řadě zaváhal. Nastala ideální doba k úspěchu?

Je pravý čas ho porazit, ale každý zápas je jiný. Potřebují se z toho vyhrabat, ale my se chceme dostat na vítěznou vlnu. Po návratu ze Švýcarska se jim dařilo, ale nikdo nepřemýšlí o tom, že měli dobrou sérii či že se jim teď naopak moc nevedlo.

Přesto patří Hradec stále do šestice nejlepších. Spočívá jeho síla ve vyrovnanosti kádru?

Asi ano. Na derby si věří, ale nyní to může být jiné. Mají kvalitní hráče i lídry, každá pětka je silná, takže se musíme pečlivě připravit a odevzdat maximální výkon jako v Liberci. Samozřejmě s lepší první třetinou, které nám nejdou a jsou z naší strany pomalejší. Musíme to více rozjezdit. Pak je sice pozitivní, že dvě třetiny zabereme, ale těch začátků je škoda.

Doma jste vytěžili nejméně bodů ze všech. Čím si vysvětlujete, že se vám daří spíše venku?

Sám nevím. Měli bychom v domácím prostředí vyhrávat více, když tu máme fanoušky. Tady by měla být naše síla, ale občas to nezvládáme, což snad ještě změníme. Hrajeme zde asi s větším strachem a nejsme tak aktivní. Mám pocit, že venku jsme více uvolnění.