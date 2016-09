Brankář Štěpánek posílil hokejové Pardubice, nastoupí už proti Spartě

Růžička se zranil v pátečním utkání na ledě Třince a již v jeho průběhu začali zástupci Dynama jednat se Štěpánkem, jenž byl doposud bez angažmá. „Hned od začátku třetí třetiny utkání v Třinci jsem začal řešit vzniklé komplikace. Věděl jsem, že Jakub je bez angažmá, kontaktoval jsem agenta a poté i jeho. Na podmínkách jeho působení jsme se dohodli během noci,“ uvedl generální manažer Pavel Rohlík na klubovém webu.

V sobotu Štěpánek přijel do Pardubic a zástupci Dynama řešili administrativně jeho příchod. Menším problémem bylo, že jeho hráčská práva pro Českou republiku drží Lev Praha, který je v likvidaci. „Chvíli hrozilo, že nestihneme Jakubův příchod vyřešit do nedělního utkání. Jsme rádi, že se to po desítkách telefonátů podařilo vyřešit a získali jsme souhlas Lva. Jakub tedy může chytat již dnes večer proti Spartě,“ řekl Rohlík.

Třicetiletý Štěpánek se tak do extraligy vrací po šesti letech, naposledy v domácí soutěži působil v sezoně 2009/10, kdy pomohl Vítkovicím k postupu do finále, které nakonec vyhrály Pardubice. V minulé sezoně chytal nejprve za Čerepovec a poté se přesunul do Bernu, kterému pomohl výrazně k zisku mistrovského titulu.

„Vše se seběhlo velmi rychle, byla to taková hurá akce. Byl jsem ve Vítkovicích na hokeji, shodou okolností zde hrála Sparta. Seděl jsem se svým agentem, informace jsem měl z první ruky. V noci mi ještě zavolal generální manažer Pavel Rohlík, jeho zájem mě oslovil. Pardubická nabídka se neodmítá, po domluvě s manželkou jsme se velmi rychle dohodli,“ uvedl Štěpánek.