Špirko i Chaloupka po čase oblékli dres Pardubic. Na derby jsou natěšení

„Když jsem zde byl předtím, Hradec ještě v extralize nehrál,“ podotýká Špirko, který se do pardubické kabiny vrátil jen pár hodin před uzávěrkou přestupního termínu.

„Každé derby je vypjaté, ale je to stále jen zápas o tři body jako každý jiný, byť tady má zvláštní příchuť,“ uznává Špirko. Trenéři ho postavili do elitní formace na místo Kanaďana Redenbacha.

To Chaloupku, jehož podpis pod smlouvou zaschnul jen o několik hodin dříve, zařadil trenérský trojlístek do třetí lajny vedle parťáka Havlíka.

„Těším se moc, jelikož přijde hodně lidí,“ avizuje zadák, který si pikantní souboje sousedních měst užil v minulosti už v Litvínově proti Chomutovu. „Tady to bude ještě větší i díky kapacitě arény. Když bude plno, bude to super,“ přeje si Chaloupka, jenž si z minulosti vybavuje společné působení s útočníkem Hradce Rudolfem Červeným, s nimž hrával v Mladé Boleslavi.

Srovnání derby má Chaloupka přitom i díky předchozímu působišti ve slovenském Popradu, který se v regionální partii měřil s Liptovským Mikulášem. Ovšem Hradec, to bude jiná liga. Pokud bude potřeba zvýšit důraz a sem tam i nějaké to „usměrnění“, bude choceňský rodák připraven použít rukavice.

„Když by šlo do tuhého, udělám to, ale jinak toho nejsem zastáncem,“ říká pardubický odchovanec, kterého fanoušci rozhodně nepřehlédnou díky plnovousu, který stále nosí.