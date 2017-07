Jekatěrinburg slibuje dobrou prověrku, věří kouč pardubických hokejistů

„Trénujeme celý týden, půjdeme do utkání s Avtomobilistem v plné zátěži, což je dobře. Osobně se na zápas těším, věřím, že i hráči. Čeká nás kvalitní soupeř z Kontinentální hokejové ligy, prověří nás,“ prohlásil kouč Pardubic Miloš Holaň.

V klubu ze čtvrtého největšího ruského města se v minulé sezoně potkali pardubičtí odchovanci Petr Koukal a Jan Buchtele. Ovšem jak známo, ani jeden z nich už v týmu dále nepůsobí.

Jekatěrinburg v poslední sezoně KHL skončil celkově 21. a do play-off se neprobojoval. Patřičnou kvalitu ale určitě má. Holaň konfrontaci s mužstvem z ciziny vítá.

„Každého hokejistu více baví hrát proti silným soupeřům než proti těm, se kterými se bude potkávat v Tipsport extralize. Bude to pro nás dobrá prověrka, v níž si udělám další obrázek hlavně o hráčích, kteří jsou u nás na zkoušku,“ řekl Holaň. Sestavu na dnešní mač, který v SD Aréně začíná v 15 hodin, už má připravenou.

V současné době se trenérský tým Dynama zaměřuje již více na taktiku, kterou by si měl tým přenést i do zápasů. „Jsem zvědavý, jak se s naším systémem sžijí noví hráči, musí si ho osvojit a zapracovat se do něj. Věřím, že se s tím úspěšně vypořádají,“ dodal kouč.