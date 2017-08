Pardubický kouč Holaň: Výhry v přípravě? Dobrý impuls pro psychiku

Výkon týmu, v jehož sestavě tentokrát chyběli nejzkušenější borci Čáslava, Rolinek nebo Petr Sýkora, v první periodě odvetného přípravného utkání s českobudějovickým Motorem trenéra Dynama namíchl.

„Vstup do zápasu byl poznamenán, nevím čím - jestli dlouhou cestou v autobuse, nebo rychlým nástupem a aktivním pojetím hry v podání Budějovic... Tam jsme to absolutně nezachytili,“ komentoval Miloš Holaň průběžný stav 2:0 pro domácí Jihočechy.

Domluva k hráčům v kabině měla žádoucí efekt. Na góly Nedorosta s Vlčkem odpověděli postupně Vondráček, Starý, Perret a Poulíček a skóre otočili na příznivých finálních 4:2 pro Pardubice.

„Od druhé třetiny jsme se rapidně zvedli,“ řekl Holaň. „Hrozně mě potěšilo, že jsme dokázali otočit nepříznivý výsledek,“ pokračoval.

Pardubičtí se přitom museli srovnat s úzkostlivým posuzováním zákroků, kvůli němuž jejich hráči často vysedávali na trestné lavici. Dlužno podotknout, že Budějovičtí byli „za katrem“ ještě častěji.

„Zprvu byl ten metr nastavený trochu jinak, než by měl v přípravných zápasech být. Ale popasovali jsme se s tím dobře, přečkali jsme spoustu oslabení,“ ocenil Holaň.

Výhra nad Motorem je už šestou z osmi přáteláků. I když se body z nich nikam nezapočítávají, podle trenéra je to důležitá vzpruha.

„Ty výsledky nepřeceňujeme, ale zase nechceme prohrávat. Pro psychiku nového mužstva je to velice dobrý impuls,“ mínil. „Teď byla trochu pozměněná sestava a kluci to zvládli. Chceme si budovat sebevědomí do extraligy,“ doplnil.

Ta už se ale bude týkat jen ořezaného kádru a Holaň ví, že bude v příštích dnech muset přistoupit k jeho definitivnímu zeštíhlení.

„Od dalšího zápasu už bych chtěl zkusit rytmus 6 beků a 12 útočníků s tím, že už bychom se měli věnovat i přesilovkám a oslabením, jež by měly hrát určené formace. Nicméně bych si tu chtěl nechat jednoho až dva útočníky navíc plus jednoho obránce,“ prozradil trenér.

Čtvrteční trénink bude mít neobvyklou dohru. Po něm, zhruba v půl dvanácté, totiž začne natáčení „Extraligových nej“, do něhož se zapojí všechny kluby nejvyšší soutěže. Soupeří se ve čtyřech disciplínách; příliš nepřekvapí, že do rychlosti (chcete-li tvrdosti) střelby Dynamo nominovalo bombarďáka Petra Sýkoru.

Novicové v mužstvu Perret a Quenneville se pak předvedou v rychlosti bruslení, resp. přesnosti střelby, šikula Tomášek zase v dovednostech a technice s holí.

Tomášek dostal před svým pokusem povolený doping - po více než půl roce byl koučem Josefem Jandačem opět nominován do české reprezentace pro přátelský dvojzápas se Slováky (23. a 24. srpna).