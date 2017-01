Pardubická taktika před Plzní: Musíme si hlídat svou hru, ne Kubalíka

Soutěž extraligových kanonýrů plzeňský Dominik Kubalík vyhrál už v loňské sezoně s 25 góly a i letos k tomu solidně nakročil. Přestože do konce základní části ještě zbývá hromada kol, na kontě už má 21 tref - o čtyři více než druhý v pořadí Michal Vondrka z Chomutova.

Teď se s Plzní, která chytila druhý dech, valí na Pardubice v poslední době nemožné.

„Je pravda, že má Kubalík neskutečnou střeleckou formu, dokazuje to už druhý rok po sobě. Tu střelu, co má... To je paráda,“ připustil centr Dynama Lukáš Nahodil. „Ale gól za ně může dát kdokoliv - Tomáš Svoboda, Kratěna. Je to úplně jedno. Není to o tom hlídat si jednoho hráče, ale naši hru. A ten zápas vyhrát,“ nabádal 28letý hráč, jenž v neděli nuceně chyběl při zápase ve Vítkovicích, ačkoli tam s týmem normálně odcestoval.

Proč jste vlastně nemohl nastoupit?

Zablokoval se mi krk, vůbec jsem se nemohl otočit. Přijel jsem do Vítkovic, vystoupil jsem z autobusu a nemohl se hnout. Teď už je to snad dobré a proti Plzni bych měl hrát. Jestli se do té doby něco nestane.

Možná jste nakonec mohl být paradoxně rád, že jste nebyl na ledě vzhledem k tomu, jaký výkon Pardubice v Ostravě předvedly...

To ne, takhle se na to nelze dívat. Já chci hrát každý zápas a pomoci týmu. Bohužel je situace taková, že se nám nedaří, a tím, že od toho budeme utíkat a zbavovat se zodpovědnosti, se nic nevyřeší.

Daří se mužstvu nepropadat rezignaci, když se sezona vyvíjí takhle špatně?

Je to hrozně těžké, myslím, že kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké to je. Ale přece jen - kluci v kabině jsou skvělí lidi a snažíme se na to nemyslet a pomáhat si. Musíme jít zápas od zápasu.

Prohráli jste čtyři utkání za sebou. Měly pro vás ty porážky společného jmenovatele?

...(hořce se usměje) Já nevím, co k tomu říct.

Plzeň jste v sezoně dvakrát porazili. Může vám alespoň tenhle fakt v současné výsledkové krizi trochu pomoci?

Měli bychom jít do každého zápasu s tím, že chceme urvat alespoň nějaký bod. Tak to prostě je. Musíme se snažit hrát s prvním Třincem i s Plzní. To, že jsme je dvakrát porazili, neznamená, že na ně umíme. Sešla se vždycky taková shoda okolností. Tam jsme prohrávali 0:3 a dali jsme, když si vybavím ten můj gól, strašnou haluz. A to je zlomilo. Neřekl bych, že to bylo tím, že se nám na ně daří. Zkrátka do toho musíme jít s tím, že chceme zvítězit.