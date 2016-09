Pardubičtí hokejisté doufají v otočení kurzu, pomohou posily i fanoušci

Generální manažer HC Dynamo Pavel Rohlík přebíral klub loni na podzim v rozjeté sezoně po Ondřeji Šebkovi. Špatně rozjetou sezonu už nedokázal zachránit a extraligový tým se jen těsně vyhnul potupné baráži.

Není proto divu, že se v létě na sekretariátu rozhodně nezahálelo. Klub prošel organizačními změnami, ale fanoušky určitě nejvíce zajímá masivní přestavění kádru. Do kabiny „A“ mužstva nakráčelo jedenáct nových plejerů v čele s mistrem světa z roku 2010 Petrem Hubáčkem a zámořským kvartetem.

„Kádr jsme skládali v úzké kooperaci s hlavním trenérem. Jsem rád, že se mi podařilo přivést hráče dle jeho představ. Obměnili jsme prakticky všechny posty. Naší hlavní strategií je zapracovávat do „A“ týmu naše vlastní odchovance,“ uvedl Pavel Rohlík.

Je poměrně nutné, aby mu jeho strategie vyšla. Těžko si představit náladu v hokejovém městě, kdyby se i další rok mělo Dynamo „plácat“ u dna tabulky. „Příští rok prostě musí být lepší než ten minulý. Věřím hlavně v práci trenéra Petera Draisaitla. Je to sice trochu samorost, ale podle mě na kluky bude platit,“ uvedl náměstek primátora a člen představenstva HC Dynamo Jiří Rozinek, který zřejmě poměrně přesně shrnul pocity většiny fanoušků.

Ostatně právě ti zůstali i v loňské mizerné sezoně hlavní oporou těžce zkoušeného týmu. O tom, že v tom budou pokračovat, svědčí i slušný prodej permanentních vstupenek. „Prodali jsme zhruba stejně permanentek jako v minulé sezoně, zájem je i o jejich doprodej na sekretariátu klubu,“ uvedl Rohlík s tím, že si velmi váží podpory ze strany červenobílé komunity.

„Jsem si jistý, že nikde jinde by se nestalo, že by na poslední utkání play-out bylo vyprodáno. Vážíme si našich fanoušků, kteří jsou součástí našeho klubu a jsme jim zavázáni za podporu, kterou nám dávají,“ vrátil se Rohlík ještě k jarním bojům o záchranu.

Na druhou stranu i trpělivost stále velmi slušně plných tribun má své meze. A toho si je vedení klubu zjevně vědomo. I proto zřejmě navýšili rozpočet na extraligové mužstvo, které se zdá alespoň na papíře více konkurence schopné než to loňské.

„Navýšili jsme rozpočet na „A“ tým, abychom mohli v spolupráci s hlavním trenérem sestavit kvalitnější tým dle jeho představ,“ uvedl Rohlík, který tak doufá ve výrazný výkonnostní vzestup. To, že by se mohl dočkat, zatím naznačila Liga mistrů, ve které je Dynamo stále ve hře o postup ze skupiny.

„Naším cílem je hrát play-off. Všichni v celé organizaci pracujeme na přípravě nové sezony tak, abychom v ní byli silnější. Ekonomika klubu, který stojí na pevných základech, je zdravá, sezonu máme připravenou. Jsme silná a zavedená značka, která touží po sportovním úspěchu,“ uklidňuje a zároveň láká fandy na tribuny Rohlík.

Pravda je, že by se mělo na co dívat bez ohledu na to, že Pardubice podle odborníků rozhodně nepatří mezi největší aspiranty na titul. O řádnou porci zážitků by se měli postarat hlavně zámořští hráči. Těch bude v kádru hned pět.

„Chceme, aby do naší hry přidali věci, které zdobí zámořský hokej, to znamená tvrdost, přímočarost, jednoduchost a profesionální přístup. Vím, že naši mladí mají svoje idoly v NHL, ale vsázíme i na to, že se tady tihle hráči budou chovat tak, že jejich vztah k lednímu hokeji bude táhnout a osloví i kluky v naší akademii, že se stanou jejich vzory,“ uvedl Rohlík, který vyhlíží začátek soutěže, který pro Dynamo rozhodně nebude jednoduchý.

V pátek totiž tým vyrazí na led movitého Třince, v neděli dorazí poslední finalista Sparta Praha a už za týden Pardubice hostí mistra z Liberce. „Je to ostrý start, ale my se na něj těšíme. Věříme, že na prvním domácím utkání nás požene plná hala,“ dodal Rohlík.