Pardubice schytaly v Edenu prvoligovou facku. Odčiní ji s Jestřáby?

Porouchaný klubový autobus byl cestou do hlavního města jen předzvěstí toho, že předposlední přátelák Dynama rozhodně nedopadne dle představ. Osazenstvo vozu si v horkém úterním odpoledni posedělo navíc dvě hodiny, takže utkání v Edenu začalo poté se zpožděním. „Nevím, zda to mělo vliv,“ zamyslel se pro klubový web kouč Dynama Miloš Holaň.

Byť dusno mělo být výhradně před bránou Pražanů, výkonnostní rozdíl nebyl znát. Pardubice sice rychle dostal do vedení Kanaďan Quenneville, ovšem poté se k němu gólově přidal už jen Poulíček. Naopak debutanta v pardubickém brankovišti Patrika Polívku, kterého může klub využít na střídavé starty, překonali slávisté třikrát.

„Možná si myslel, že na něho nic nepůjde, když bude chytat za extraligovou obranou. Díky němu jsme byli dvě třetiny ve hře,“ prohlásil Holaň.

Pochvala pro třiadvacetiletého gólmana byla jediným kladem, který šéf pardubické lavičky ze svých úst vypustil. Dále totiž převládala absolutní nespokojenost. „Těžko se mi zápas hodnotí, podali jsme tragický výkon. Náš přístup byl špatný, hráli jsme pomalu,“ neskrýval zklamání Holaň.

Zatímco rovněž prvoligové České Budějovice Dynamo dvakrát přelstilo, se Slavií vypadalo mdle. „Hráči k utkání přistoupili velice laxně. Musí si uvědomit, že je nutné dávat do hry všechno, ať už chuť, bruslení či touhu po vítězství. Nic z toho jsem tam neviděl,“ pokračoval Holaň, jenž zároveň nechtěl dělat z prohry tragédii.

„Nepřeceňoval bych ani porážky ani vítězství. Je to pořád příprava. Jsou to možná varovné signály. Zvážíme, jestli ještě složení pětek nezměníme,“ naznačil kouč.



Obměna by se mohla týkat i ruského forvarda Vladislava Bojka, který ještě před utkáním na Slavii podepsal s Dynamem roční kontrakt.

„Víme, že nás tlačila bota na pozici centrů. Na Vláďu jsme získali dobré reference, je bruslivým útočníkem, který nás zaujal a perfektně zapadl do týmu,“ řekl generální manažer Dušan Salfický.