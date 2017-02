Tým je správně natěšený, tvrdí trenér pardubických hokejistů Holaň

„Pracovali jsme úplně na všem,“ konstatoval Holaň. „Cvičili jsme systém hry, kombinaci, hru v přesilovkách i v oslabeních. Zahrnuli jsme to, co jsme potřebovali oživit, a zaměřili se na detaily. Jsem spokojený s nasazením hráčů, odmakali to parádně. Teď to musíme prodat v zápasech. Z hráčů cítím na tréninku podráždění. To je dobře, že jsou až tak natěšení na zápas,“ pokračoval Holaň.

Po nešťastném Zlínu jeho hráči mohli přijít na lepší myšlenky během přátelského utkání s pardubickými veterány, za něž nastoupili třeba Radovan Biegl, nynější generální manažer klubu Dušan Salfický, Aleš Píša nebo Marek Zadina s Richardem Králem. Bývalé hvězdy klubu zvítězily 8:6.

„Vnímali jsme to jako akci pro fanoušky a možnost vzdát hold našim veteránům. Mile nás překvapilo, kolik přišlo lidí. Je vidět, že v Pardubicích hokejem žijí, chtějí vidět hrát i legendy. Nebylo by špatné podobné zápasy opakovat,“ mínil Holaň.

Ovšem „legracím“ tohoto typu je teď zase na chvíli konec. V extraligové tabulce předposlední třinácté Pardubice dnes v 18 hodin totiž vyrukují na sedmé chomutovské Piráty a budou chtít prodloužit úspěšnou sérii, která je pro ně letos zcela výjimečnou. Celek koučovaný Vladimírem Růžičkou porazily v každém ze tří vzájemných zápasů! Chomutov získal jediný bod za porážku v prodloužení koncem září.

„Chceme se dostat na vítěznou vlnu a největší příležitost máme hned nyní v domácím utkání,“ řekl trenér Holaň. Zároveň varoval: „Piráti mají výborné přesilovky. Dále pak měli čtyři hráče v reprezentaci (obránce Ruttu a útočníky Kämpfa, Růžičku mladšího a Vondrku) a z vlastní zkušenosti vím, že takový hokejista je po návratu do ligy v ‚laufu‘. Zvláště na ně si budeme muset dát veliký pozor.“

Velké šachy v sestavě Dynama nečekejte - Holaň chce dopřát svým lajnám dostatečný klid na vytvoření patřičné „chemie“.

„Chci, aby kluci hráli pospolu a mohli se ukázat,“ předeslal kouč Pardubic.

Zápasovou zátěž hodlá v následujících kolech po hráčích co možná rozprostřít. „Utkání bude hodně, mám v plánu vytěžovat všechny,“ nastínil šéf střídačky Dynama.