S Boleslaví musíme vydržet bruslit, burcuje pardubický Schaus

Podle oficiální statistiky měl Nicholas Schaus prsty ve čtvrtině z dosavadních 82 gólů pardubického Dynama, což je na beka obdivuhodný výkon. Ne nadarmo mu tak se 4 góly a 17 asistencemi náleží první místo v produktivitě obránců Tipsport extraligy; v tabulce třinácté Pardubice budou na jeho zakládání útoků a precizní přihrávky spoléhat i v úterý v hale deváté Mladé Boleslavi.

Že jsou Středočeši hodně nepříjemnými soky, o tom svědčí oba předchozí vzájemné zápasy, jež Dynamo prohrálo. „Jejich projev se od jiných mužstev trochu odlišuje. Trenéři nás na to chystali,“ řekl 30letý Schaus.

V první řadě by mě zajímalo, jak se vyslovuje vaše příjmení. Je správně „Šaus“, jak slýchám z úst hlasatele v pardubické aréně?

Ano. To jméno je německého původu. Není zvlášť komplikované, jenom pár hlásek. Zkrátka „Šaus“.

Užil jste si silvestr?

Jasně, bylo to výborné, trávil jsem ho s rodinou, a mohli jsme si tak uvařit jídlo, které jsme v tuto dobu zvyklí dělat i v Americe. Pustili jsme si pár filmů a o půlnoci jsme se šli podívat na ohňostroj. Bylo to zajímavé a zábavné. Ráno jsem nemusel vstávat, to bylo taky fajn.

Co jste tedy chystali za jídlo?

Pocházím z Buffala, kde jsou velmi populární podomácku připravovaná smažená kuřecí křídla. Můj táta navíc dělával pokrm s těstovinami, jemuž říkal „Schausova specialita“. Volal jsem mu, nadiktoval mi recept a uvařili jsme si ho taky.

O den dříve jste v extralize podlehli 1:3 brněnské Kometě. Kde vidíte hlavní příčiny té porážky?

V první třetině to od nás byla trochu sebevražda, prohrávali jsme po ní 0:2. Potom už to bylo složité dohánět. Ale snažili jsme se, makali. Měli jsme šance na to, abychom ten druhý gól vstřelili. Soupeř se bohužel ve třetí třetině ještě jednou prosadil a pak už byly body prakticky mimo náš dosah. Každopádně všechno se odvíjelo od úvodní dvacetiminutovky, ta tomu udala ráz. Kdybychom byli důraznější a v obraně to víc ucpali, mohlo to dopadnout mnohem lépe. Jinak si myslím, že jsme hráli solidní zápas - podobně, jako když jsme proti Brnu nastoupili minule. Jeho hráči dobře bruslí a my jsme se s tím dokázali popasovat.

Váš kontaktní gól na 1:2 těsně před druhou přestávkou musel Dynamo ohromně nakopnout, ne?

Určitě, hrálo se 4 na 4 a my z toho dokázali profitovat. Před závěrečnou částí nás to dost povzbudilo. Ale jak jsem řekl, potřebovali jsme lepší začátek. Zase jsme prohráli utkání, ve kterém jsme byli na dostřel. Musíme se zlepšit jak v bránění, tak i v koncovce, šancí máme dost. Nelze to nechávat jenom na dvou hráčích, prosazovat by se měli být schopni všichni členové týmu. S tímhle musíme chodit do zápasů.

V posledních týdnech jste si připsali pár porážek i výher. Máte dojem, že se mužstvo ubírá správným směrem?

Myslím, že jo. Rozhodně jsme se předtím trápili. Každý z nás chce samozřejmě vyhrávat a dělat pro to maximum. Ale není to snadné - hrajeme proti kvalitním týmům, které jsou na nás připravené. Ta nedávná vítězství pro nás byla hodně důležitá, vydolovali jsme body. Když se vyvarujeme některých zbytečných lapsů, pomůže to naší hře jako takové a nebude to taková výsledková sinusoida.

Váš úterní protivník z Mladé Boleslavi sází na vynikající bruslaře. Vyhovuje vám ten styl? Pro tvořivého obránce jako vy musí při otevřené hře na ledě vznikat spousta místa.

Každý zápas je to jinačí, přizpůsobuji se tomu, s čím přijde soupeř. V některých utkáních šance máte, v jiných nikoli. Musíme bruslit s nimi, určitě jsme schopni to zvládnout. A získat tak vítězství.

Co ještě musíte udělat pro to, abyste mohli v Boleslavi pomýšlet na tři body?

Každý si musí uvědomit, že brání celá pětka na ledě a že celá také společně útočí. Že všichni v týmu máme stejný cíl. Pak můžeme být úspěšní.